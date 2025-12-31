Port USB untuk meningkatkan pengalaman multimedia

Universal serial bus atau USB merupakan protokol standar untuk menghubungkan PC dan perangkat lainnya. Karena memberikan kecepatan tinggi dengan biaya rendah, USB telah menjadi metode yang paling populer untuk menghubungkan perangkat periferal ke komputer. Port-nya terletak pada monitor di bagian yang bisa dilihat langsung oleh pengguna memberikan konektivitas mudah dan berkecepatan tinggi untuk perangkat USB di lokasi yang nyaman. (Dukungan USB 2.0 tergantung pada konfigurasi USB di PC Anda; saat dihubungkan dengan PC yang mendukung USB 2.0, monitor Anda kompatibel dengan USB 2.0)