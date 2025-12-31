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BrillianceMonitor LCD dengan Ergo Base, USB, Audio

19B1CS/00

Layar bisnis ergonomis yang meningkatkan produktivitas

Dengan fitur seperti SmartImage, Audio Stereo Depan, port USB, dan Ergo Base, layar bisnis 19B1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda

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Layar bisnis ergonomis yang meningkatkan produktivitas

  • B-line 48 cm (19")

  • Format 5:4

SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov

Penyetelan ketinggian 70 mm untuk posisi duduk ideal

Compact Ergo Base merupakan monitor Philips 'ramah pengguna' yang dapat dimiringkan, berputar, dan dengan ketinggian yang dapat disesuaikan agar setiap pengguna bisa memosisikan monitor untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.

Spesifikasi Teknis

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