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  • TV unik untuk di samping tempat tidur TV unik untuk di samping tempat tidur TV unik untuk di samping tempat tidur

    TV LED Profesional

    19HFL4010W/12

    TV unik untuk di samping tempat tidur

    Hospitality TV yang unik ini adalah solusi sempurna untuk dipasang di dekat tempat tidur pasien. Dirancang untuk melengkapi lingkungan perawatan kesehatan, dapat mengurangi gangguan terhadap pasien lain, dan memaksimalkan kenyamanan dengan menciptakan pengalaman menonton pribadi

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    TV LED Profesional

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    TV unik untuk di samping tempat tidur

    Dengan fungsionalitas luar biasa untuk pasien Anda

    • HeartLine 19"
    • LED
    • DVB-T2/T/C & IPTV
    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jarak jauh

    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jarak jauh

    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasikan dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.

    SmartInfo untuk halaman info perawatan kesehatan interaktif dan bermerek

    SmartInfo untuk halaman info perawatan kesehatan interaktif dan bermerek

    SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi rumah sakit atau perawatan kesehatan bagi pasien. Pasien mendapatkan akses ke halaman web rumah sakit yang interaktif ini bahkan di saat TV tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini bagi pasien.

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

    TV LED untuk gambar berkontras mengagumkan

    Dengan lampu latar LED, nikmati konsumsi daya rendah dan gaya indah yang berpadu dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna meriah.

    Warna putih menawan untuk lingkungan perawatan kesehatan

    Desain putih bersudut bulat untuk tampilan lebih ramah di lingkungan perawatan kesehatan.

    Tombol kontrol sentuh depan yang menyala dengan deteksi kedekatan

    Bedside TV yang inovatif ini dilengkapi panel kontrol sentuh cerdas di sisi bawah TV untuk pengalaman pengguna pribadi. Tombol kontrol yang menyala memudahkan navigasi bahkan dalam gelap. Permukaan rata yang dapat dibersihkan dan kunci keypad membuatnya mudah dibersihkan.

    Catu daya kelas medis memastikan keselamatan dengan emisi rendah

    Keselamatan dasar, kinerja penting, dan keandalan merupakan persyaratan utama dalam lingkungan klinis profesional. Tidak seperti TV standar, Philips HeartLine menggunakan catu daya khusus bidang medis untuk memenuhi persyaratan ini. Ini sesuai dengan standar EN/IEC 60601-1 yang memastikan keselamatan dasar dan kinerja penting. Selain itu, juga sesuai dengan standar kolateral EN/IEC 60601-1-2 untuk pengujian dan kompatibilitas elektromagnetik kelas medis. Banyak negara, rumah sakit, dan klinik mewajibkan kepatuhan terhadap standar ini.

    Koneksi headphone terisolasi secara galvanis

    Koneksi headphone terisolasi secara galvanis untuk memastikan koneksi paling aman antara headphone pasien dan TV Philips HeartLine. Isolasi galvanis dibutuhkan untuk memastikan pemisahan anti-gagal antara konektor headphone dan lingkungan listrik di dekat tempat tidur pasien.

    Rangka AntiMikroba aktif menghambat pertumbuhan bakteri

    Kuman telah menjadi masalah yang terus berkembang di rumah sakit dan lingkungan klinis di seluruh dunia karena dapat menyebabkan infeksi yang mengancam jiwa. TV Philips HeartLine menangani tantangan ini dengan menggunakan zat tambahan antimikroba yang sesuai standar JIS Z2801 untuk bahan rangka luarnya, menjadikannya bagian integral dari rangka layar. Kesehatan Anda bersama pasien kini terjamin berkat perisai pelindung yang menghalangi pertumbuhan mikroorganisme paling umum seperti "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)", dan "Klebsiella (Pneumonia)".

    Aplikasi Smart TV dengan banyak layanan khusus untuk perhotelan

    Aplikasi Smart TV Philips terdiri atas pilihan aplikasi yang kian beragam, mulai aplikasi YouTube hingga jejaring sosial, dan banyak lagi. Versi khusus disesuaikan bagi penggunaan perhotelan dan memiliki beberapa manfaat tambahan, seperti memastikan info tamu dihapus dengan aman sesudah pemakaian dan menghindari konten ilegal yang dapat mengancam bisnis Anda.

    Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif

    TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

    Tampilan jam pada layar untuk kenyamanan terbaik bagi tamu

    Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.

    Penggunaan daya rendah

    TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Ukuran layar diagonal (inci)
      19  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      47  cm
      Layar
      TV HD LED
      Resolusi panel
      1366 x 768p
      Kecerahan
      200  cd/m²
      Penyempurnaan gambar
      • Laju Gerak Sempurna 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Sudut tampilan
      170º (H) / 160º (V)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      DVB-T/T2/C
      TV Analog
      PAL
      Pemutaran IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      Layanan digital
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteks
      • HbbTV
      Kontrol lokal
      Kontrol Sentuh Kapasitif

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume
      • Kunci Kontrol Lokal
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      • Bangun pada Saluran
      • Suara Bangun
      Kontrol Menyala
      • Saluran
      • Fitur
      • Format Gambar
      • Volume
      Anti-Maling
      Kunci Kensington
      Kontrol daya
      • Fitur MENYALA Otomatis
      • Pengaktifan hijau/cepat
      • WoLAN
      Apl
      • AppControl
      • Aplikasi Berbasis Cloud
      Merek Anda
      • SmartInfo
      • Logo Selamat Datang
      • Latar Belakang Khusus SmartTV
      • Pesan Sambutan
      • Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML)
      • Sistem IPTV
      Jam
      • Jam dalam Mode Siaga
      • Jam pada Layar
      • Jam Eksternal Opsional
      SmartInfo
      • Browser HTML5
      • Templat Interaktif
      • Peragaan Slide Gambar
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • Kloning Awal Instan
      • Melalui USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Status TV Real-time (IP)
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF
      • CMND&Create
      • Manajemen grup TV
      Kontrol
      • Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
      • Protokol Serial Xpress
      • JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
      DRM Interaktif
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Perolehan pendapatan
      MyChoice
      Saluran
      Daftar Gabungan

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Tombol Ctrl Sentuh yang Menyala
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan RC Kesehatan
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • Keluaran headphone
      • Sensor kedekatan
      • Fungsi Kunci Pembersihan
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      • Pegangan TV
      Pengaman
      • IEC/EN60601-1
      • Penghambat api
      • Isolasi Galvanis Out headphone
      • Isolasi ganda kelas II
      Higienis
      • Rangka antimikroba JISZ2801
      • Desain Penutup Belakang Mulus
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Format: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolusi Video yang didukung pada USB
      hingga 1920x1080p@60Hz
      Koneksi multimedia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Daya output suara
      5 (2x2,5)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Tembakan Depan
      Fitur Suara
      • AVL
      • Incredible surround
      • Bass Dinamis
      • Dolby MS10

    • Daya

      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Masukan
      12V DC
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W
      Catu daya eksternal
      • 50-60Hz
      • AC 100-240V
      • Kabel DC XXL 3,5m
      • Sertifikat Medis IEC/EN60601-1
      Kelas Label Energi
      A+
      Daya Label Energi Eu
      13  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Konsumsi energi tahunan
      19  kW·h

    • Aksesori

      Termasuk
      • Adaptor Daya DC
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      Opsional
      • RC Kesehatan 22AV1109H/12
      • Pengaturan RC 22AV9573A
      • Jam Eksternal 22AV1120C/00

    • Sisi Konektivitas

      HDMI2
      HDMI 1.4
      Keluaran headphone
      Jack-Mini
      USB1
      USB 2.0

    • Konektivitas Belakang

      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Kontrol Eksternal
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      LAN
      Bangun pada LAN
      HDMI
      ARC (semua port)
      USB
      Mode 'Port pengisi daya saja'

    • Desain

      Warna
      Putih

    • Dimensi

      Berat produk
      2,4  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Dimensi set (kecuali pegangan)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  milimeter
      Berat produk (+pegangan)
      2,6  kg

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Pamflet garansi
    • Kabel listrik
    • Dudukan di atas meja
    Badge-D2C

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    • Remote Control tidak disertakan. Remote control opsional diperlukan selama instalasi TV. Beberapa fitur tidak dapat dioperasikan tanpa remote control opsional.
    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

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