Catu daya kelas medis memastikan keselamatan dengan emisi rendah

Keselamatan dasar, kinerja penting, dan keandalan merupakan persyaratan utama dalam lingkungan klinis profesional. Tidak seperti TV standar, Philips HeartLine menggunakan catu daya khusus bidang medis untuk memenuhi persyaratan ini. Ini sesuai dengan standar EN/IEC 60601-1 yang memastikan keselamatan dasar dan kinerja penting. Selain itu, juga sesuai dengan standar kolateral EN/IEC 60601-1-2 untuk pengujian dan kompatibilitas elektromagnetik kelas medis. Banyak negara, rumah sakit, dan klinik mewajibkan kepatuhan terhadap standar ini.