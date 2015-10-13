Item lain dalam kotak
- Baterai untuk remote control
- Remote Control
- Pamflet garansi
- Kabel listrik
- Dudukan di atas meja
19HFL4010W/12
TV unik untuk di samping tempat tidur
Hospitality TV yang unik ini adalah solusi sempurna untuk dipasang di dekat tempat tidur pasien. Dirancang untuk melengkapi lingkungan perawatan kesehatan, dapat mengurangi gangguan terhadap pasien lain, dan memaksimalkan kenyamanan dengan menciptakan pengalaman menonton pribadiSee all benefits
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SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasikan dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.
SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi rumah sakit atau perawatan kesehatan bagi pasien. Pasien mendapatkan akses ke halaman web rumah sakit yang interaktif ini bahkan di saat TV tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini bagi pasien.
MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.
Dengan lampu latar LED, nikmati konsumsi daya rendah dan gaya indah yang berpadu dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna meriah.
Desain putih bersudut bulat untuk tampilan lebih ramah di lingkungan perawatan kesehatan.
Bedside TV yang inovatif ini dilengkapi panel kontrol sentuh cerdas di sisi bawah TV untuk pengalaman pengguna pribadi. Tombol kontrol yang menyala memudahkan navigasi bahkan dalam gelap. Permukaan rata yang dapat dibersihkan dan kunci keypad membuatnya mudah dibersihkan.
Keselamatan dasar, kinerja penting, dan keandalan merupakan persyaratan utama dalam lingkungan klinis profesional. Tidak seperti TV standar, Philips HeartLine menggunakan catu daya khusus bidang medis untuk memenuhi persyaratan ini. Ini sesuai dengan standar EN/IEC 60601-1 yang memastikan keselamatan dasar dan kinerja penting. Selain itu, juga sesuai dengan standar kolateral EN/IEC 60601-1-2 untuk pengujian dan kompatibilitas elektromagnetik kelas medis. Banyak negara, rumah sakit, dan klinik mewajibkan kepatuhan terhadap standar ini.
Koneksi headphone terisolasi secara galvanis untuk memastikan koneksi paling aman antara headphone pasien dan TV Philips HeartLine. Isolasi galvanis dibutuhkan untuk memastikan pemisahan anti-gagal antara konektor headphone dan lingkungan listrik di dekat tempat tidur pasien.
Kuman telah menjadi masalah yang terus berkembang di rumah sakit dan lingkungan klinis di seluruh dunia karena dapat menyebabkan infeksi yang mengancam jiwa. TV Philips HeartLine menangani tantangan ini dengan menggunakan zat tambahan antimikroba yang sesuai standar JIS Z2801 untuk bahan rangka luarnya, menjadikannya bagian integral dari rangka layar. Kesehatan Anda bersama pasien kini terjamin berkat perisai pelindung yang menghalangi pertumbuhan mikroorganisme paling umum seperti "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)", dan "Klebsiella (Pneumonia)".
Aplikasi Smart TV Philips terdiri atas pilihan aplikasi yang kian beragam, mulai aplikasi YouTube hingga jejaring sosial, dan banyak lagi. Versi khusus disesuaikan bagi penggunaan perhotelan dan memiliki beberapa manfaat tambahan, seperti memastikan info tamu dihapus dengan aman sesudah pemakaian dan menghindari konten ilegal yang dapat mengancam bisnis Anda.
TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).
Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.
TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.
Gambar/Tampilan
Tuner/Penerima/Transmisi
Fitur
Fitur Perhotelan
Fitur kesehatan
Multimedia
Audio
Daya
Aksesori
Sisi Konektivitas
Konektivitas Belakang
Peningkatan Konektivitas
Desain
Dimensi
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