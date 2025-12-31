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Monitor LCD dengan SmartControl Lite

206V6QSB6/70

Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan SmartControl lite, ini adalah pilihan yang tepat!

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Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

  • V Line

  • 20 (Keterlihatan 19,5" / 49,4 cm)

Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

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Penafian

  1. Logo/merek dagang "IPS" dan paten terkait pada teknologi dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.

  2. Waktu respons pintar adalah nilai optimal dari pengujian GtG atau GtG (BW).