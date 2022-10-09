221V8A/70
Gambar yang jelas dan jernih, melewati batas
Monitor tampilan lebar Philips V line menampilkan pengalaman yang melampaui batas, bernilai hebat dengan beragam fitur penting. Adaptive-Sync menghadirkan tampilan sempurna tanpa layar patah-patah. Fitur seperti mode LowBlue dan bebas kedip sehingga nyaman di mata.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar LED VA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberikan Anda rasio kontras statis super tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Dengan pengaplikasian kantor standar yang mudah, khususnya cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang sangat jernih.
Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Katakan selamat tinggal pada permainan game yang putus-putus atau bingkai yang terpotong. Rasakan performa virtual yang lancar bebas hambatan, berapa pun kecepatan bingkai Anda, serta refresh halus yang cepat dan waktu respons super cepat dengan teknologi Sinkronisasi Adaptif.
Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.
Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Dudukan
Daya
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Keramahan lingkungan
Kepatuhan dan standar
Kabinet
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