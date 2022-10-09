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  • Gambar yang jelas dan jernih, melewati batas Gambar yang jelas dan jernih, melewati batas Gambar yang jelas dan jernih, melewati batas

    Monitor Monitor LCD

    221V8A/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Gambar yang jelas dan jernih, melewati batas

    Monitor tampilan lebar Philips V line menampilkan pengalaman yang melampaui batas, bernilai hebat dengan beragam fitur penting. Adaptive-Sync menghadirkan tampilan sempurna tanpa layar patah-patah. Fitur seperti mode LowBlue dan bebas kedip sehingga nyaman di mata.

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    Monitor Monitor LCD

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    Gambar yang jelas dan jernih, melewati batas

    • V Line
    • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Layar VA menghadirkan gambar yang dahsyat dengan sudut pandang lebar

    Layar VA menghadirkan gambar yang dahsyat dengan sudut pandang lebar

    Layar LED VA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberikan Anda rasio kontras statis super tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Dengan pengaplikasian kantor standar yang mudah, khususnya cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang sangat jernih.

    Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

    Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

    Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

    Aksi yang mudah dan tanpa hambatan dengan teknologi Sinkronisasi Adaptif

    Aksi yang mudah dan tanpa hambatan dengan teknologi Sinkronisasi Adaptif

    Katakan selamat tinggal pada permainan game yang putus-putus atau bingkai yang terpotong. Rasakan performa virtual yang lancar bebas hambatan, berapa pun kecepatan bingkai Anda, serta refresh halus yang cepat dan waktu respons super cepat dengan teknologi Sinkronisasi Adaptif.

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.

    Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

    Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

    Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.

    HDMI-ready untuk hiburan Full HD

    HDMI-ready untuk hiburan Full HD

    Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

    Speaker bawaan untuk audio tanpa kerumitan desktop

    Speaker bawaan untuk audio tanpa kerumitan desktop

    Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

    Dudukan VESA untuk fleksibilitas

    Dudukan VESA untuk fleksibilitas

    Mode EasyRead untuk pengalaman seperti membaca di kertas

    Mode EasyRead untuk pengalaman seperti membaca di kertas

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      21,5 inci / 54,6 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      LCD VA
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,24825 x 0,24825 cm
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      3000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Waktu respons (standar)
      4 ms (GtG)*
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage
      Resolusi maksimum
      1920 x 1080 @ 75 Hz*
      Area tampilan yang efektif
      476,64 (H) x 268,11 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
      sRGB
      Y
      Bebas kedipan
      Y
      Densitas Piksel
      102 PPI
      Mode LowBlue
      Y
      Lapisan Layar
      Anti-Silau, 3H, Kekaburan 25%
      EasyRead
      Y
      Adaptive Sync (VRR)
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • HDMI (digital, HDCP)
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      • Masukan audio PC
      • Keluaran headphone

    • Mudah

      Speaker Internal
      2 W x 2
      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Kenyamanan pengguna
      • Tombol Daya
      • Menu/OK
      • Kecerahan/ATAS
      • Input/Bawah
      • SmartImage/Kembali
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Mandarin Sederhana
      • Swedia
      • Turki
      • Cina Tradisional
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      < 0,3 W (std.)
      Mode menyala
      13,3 W (tipikal) (metode pengujian EnergyStar)
      Mode siaga
      < 0,5 W (std.)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      493 x 376 x 220  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      570 x 436 x 109  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      493 x 294 x 45  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      4,35  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      2,58  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      2,20  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      50.000 (Tidak termasuk lampu latar)  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 8.0
      • RoHS
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %
      Zat Tertentu
      • Bebas merkuri
      • Rangka bebas PVC/BFR

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • Tanda CE
      • CB
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • PSB

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Bertekstur

    Badge-D2C

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    • Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
    • Resolusi maksimum hanya berfungsi untuk input HDMI saja.
    • Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.
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