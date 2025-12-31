2 year warranty
Dihentikan
223E1SB/00
Layar Full-HD dengan kontrol SmartTouch
Nikmati lebih banyak dengan layar Full HD 16:9 yang menarik ini! Dengan kontrol SmartTouch, input VGA, Format otomatis, SmartContrast, dan tampilan mengilap, 223E1 adalah pilihan yang tepat untuk segala kebutuhan Anda
E-line lebar 56 cm/22”
1920x1080 Full HD
Kontrol SmartTouch adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol. Menanggapi sentuhan paling ringan, SmartTouch menyediakan kontrol bagi Anda, misalnya, untuk menyalakan monitor atau mencerahkan dan menajamkan layar dengan SmartImage Lite. Bila diaktifkan, ikon SmartTouch akan menyala untuk menandakan bahwa perintah telah dijalankan.
Nikmati kualitas gambar yang tajam dan sebening kristal untuk memberi audiens Anda pengalaman visual yang tak terlupakan. Penonton akan dimanjakan oleh kualitas video yang tak tertandingi, dengan gamut warna yang mengagumkan dan gambar paling tajam.
Rasio aspek adalah ekspresi lebar gambar video dibandingkan dengan tingginya. Rasio aspek layar lebar 16:9 adalah standar universal untuk televisi definisi tinggi dan televisi digital Eropa. Rasio aspek 16:9 asli berarti pengalaman bermain game yang luar biasa dan layar video tanpa bar di atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas yang biasanya disebabkan penyekalaan, yang mengubah gambar agar pas pada layar yang ukurannya berbeda.
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