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Monitor LCD dengan HDMI, Audio, SmartTouch

224E2SB/00

Layar HDMI yang elegan untuk hiburan Full HD

Layar Multimedia Full HD HDMI 224E2 yang elegan ini dilengkapi kontrol SmartTouch yang bergaya, siap membawa Anda masuk ke dalam dunia Game dan Film

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Layar HDMI yang elegan untuk hiburan Full HD

  • E-line 54,6 cm/21,5”

  • Full HD

Desain ramping dan elegan yang melengkapi dekor rumah Anda

Tampilan desain ramping dan elegan yang melengkapi perabot rumah di setiap ruangan.

Tampilan 16:9 untuk pengalaman bermain game atau menonton video layar lebar terbaik

Rasio aspek adalah ekspresi lebar gambar video dibandingkan dengan tingginya. Rasio aspek layar lebar 16:9 adalah standar universal untuk televisi definisi tinggi dan televisi digital Eropa. Rasio aspek 16:9 asli berarti pengalaman bermain game yang luar biasa dan layar video tanpa bar di atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas yang biasanya disebabkan penyekalaan, yang mengubah gambar agar pas pada layar yang ukurannya berbeda.

HDMI-ready untuk pengalaman multimedia berkualitas terbaik

Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

Spesifikasi Teknis

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