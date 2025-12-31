2 year warranty
Dihentikan
225B1CS/00
Layar PowerSensor hemat biaya listrik yang pertama di dunia
Monitor Philips 225B Ramah Lingkungan dengan teknologi PowerSensor yang revolusioner mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya, mengurangi konsumsi daya hingga 70%.
B-line lebar 56 cm (22")
Format 16:10
Monitor Philips yang bersertifikat EPEAT Silver memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu para pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan pada 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. EPEAT Silver hanya berlaku di area Philips mendaftarkan produknya. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk status registrasi di negara Anda.
Kemiringan dan perputaran layar merupakan mekanisme bawaan pada bagian alas yang memungkinkan monitor berputar dan dimiringkan ke depan dan belakang.
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
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