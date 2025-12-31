2 year warranty
Dihentikan
226V3LAB8/00
Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Layar ramping yang menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast memastikan gambar cerah yang kaya, dan speaker stereo menyempurnakan pengalaman multimedia Anda, menjadikannya pilihan yang tepat!
V Line
21,5" (54,6 cm)
SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.
Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov
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