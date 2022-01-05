2 year warranty
Dihentikan
226V3LAB/00
Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Layar ramping yang menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast memastikan gambar cerah yang kaya, dan speaker stereo menyempurnakan pengalaman multimedia Anda, menjadikannya pilihan yang tepat!
V Line
21,5" (54,6 cm)
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
5.0
dari 5
1
Ulasan
wjgvm
05/01/2022
Indonesia
Excelente Producto
Este monitos cumplira varios años con migo y esta impecable. una resolución de 1366 x 768 y mantiene los pixeles y los contrastes intactos.
Keunggulan
buena resolución
Kekurangan
los bordes son muy amplios
Ulasan ini dibuat untuk 196V3LAB Monitor LED
Tanggal Penggunaan 2020-01-04
Ulasan ini dibuat untuk 196V3LAB Monitor LED
Tanggal Penggunaan 2020-01-04