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  • Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Monitor LCD dengan lampu latar LED

    226V4LSB/00

    Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Nikmati gambar LED yang tajam dengan layar berdesain mengilap dan menarik ini. Dilengkapi dengan SmartControl lite, layar ini adalah pilihan yang tepat!

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    Monitor LCD dengan lampu latar LED

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    Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    • V Line
    • 21,5" (54,6 cm)
    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik

    Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik

    Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

    Teknologi LED untuk warna yang tajam

    LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

    Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

    SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

    Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      21,5 inci / 54,6 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      TFT-LCD
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,248x 0,248 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      5  md
      Sudut tampilan
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      Area tampilan yang efektif
      476,64 (H) x 268,11 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DVI-D (digital, HDCP)
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows XP
      Kenyamanan pengguna
      • Otomatis/Bawah
      • 4:3 Lebar/Atas
      • Kecerahan/Kembali
      • Menu/OK
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Turki
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,5 W (khas)
      Mode menyala
      21,05 W (metode pengujian EnergyStar 6.0)
      Mode siaga
      0,5 W (khas)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      514 x 388 x 213  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      567x 396 x 124  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      514 x 320 x 48  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      4,55  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      3,34  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      3,00  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • BSMI
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • Bersertifikat TCO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Mengkilap (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)

    Badge-D2C

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