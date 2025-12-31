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Monitor LED IPS

227E3QPHSU/00

Layar IPS berperforma tinggi dengan PowerSensor

Nikmati gambar LED brilian pada layar tampilan lebar IPS ini. Dengan desain elegan, bezel biru transparan, HDMI, dan PowerSensor inovatif yang mendeteksi kehadiran Anda dan menghemat tagihan listrik hingga 80%, inilah pilihan cerdas yang ramah lingkungan

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menghemat tagihan listrik

Layar IPS berperforma tinggi dengan PowerSensor

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode Pivot 90 derajat! Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna hidup, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik

Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

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