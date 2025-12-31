2 year warranty
Dihentikan
227E3QSU/00
Layar IPS performa tinggi
Nikmati gambar LED cemerlang pada layar IPS tampilan lebar ini. Dengan desain elegan, bezel biru transparan, dan SmartImage Lite, ini adalah pilihan yang tepat!
E Line
21,5" (54,6 cm)
Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.
SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.
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