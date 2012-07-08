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Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode Pivot 90 derajat! Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna hidup, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
TrueVision merupakan teknologi yang dimiliki Philips yang menggunakan algoritma canggih untuk pengujian dan penyelarasan layar monitor yang memberikan performa layar terbaik. Philips memastikan monitor TrueVision sudah disetel sempurna dengan proses ini sebelum meninggalkan pabrik, agar menghadirkan warna konsisten dan gambar berkualitas bagi Anda.
Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.
SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.
Kini Anda dapat menikmati semua aplikasi multimedia dan sosial dengan suara stereo. Speaker bawaan ini tidak hanya bersuara hebat, namun juga membantu Anda menyingkirkan kerumitan kabel eksternal dan menghemat ruang desktop.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
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