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  • Layar IPS performa tinggi Layar IPS performa tinggi Layar IPS performa tinggi

    Monitor LCD IPS, lampu latar LED

    227E4QSD/00

    Layar IPS performa tinggi

    Nikmati gambar LED cemerlang pada layar IPS tampilan lebar ini. Dengan desain ramping elegan dan SmartImage Lite, ini adalah pilihan yang tepat!

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    Monitor LCD IPS, lampu latar LED

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    Layar IPS performa tinggi

    untuk warna tajam dan cemerlang

    • E Line
    • 21,5" (54,6 cm)
    • Layar Full HD
    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

    Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik

    Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik

    Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    TrueVision memastikan gambar kualitas lab

    TrueVision memastikan gambar kualitas lab

    TrueVision merupakan teknologi yang dimiliki Philips yang menggunakan algoritma canggih untuk pengujian dan penyelarasan layar monitor yang memberikan performa layar terbaik. Philips memastikan monitor TrueVision sudah disetel sempurna dengan proses ini sebelum meninggalkan pabrik, agar menghadirkan warna konsisten dan gambar berkualitas bagi Anda.

    Kontrol Sentuh Modern

    Kontrol Sentuh Modern

    Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.

    SmartImage Lite untuk menyempurnakan pengalaman menonton LCD

    SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.

    Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

    SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

    Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Material ramah lingkungan yang memenuhi standar internasional

    "Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      21,5 inci / 54,6 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      LCD IPS
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,248 x 0,248 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      14  md
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage Lite
      Area tampilan yang efektif
      475,2 (H) x 267,3 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DVI-D (digital, HDCP)
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Kenyamanan pengguna
      • SmartImage lite
      • Masukan
      • 4:3 / Lebar
      • Menu
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Portugis
      • Turki
      Kemudahan lain
      Kunci Kensington

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Eksternal
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,3 W
      Mode menyala
      25,4 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
      Mode siaga
      0,5 W
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      510 x 398 x 179  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      562 x 475 x 98  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      510 x 314 x 37  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      3,74  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      2,20  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      1,83  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • BSMI
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Kabinet

      Warna
      Ceri Hitam
      Selesai
      Mengkilat

    Badge-D2C

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