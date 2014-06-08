2 year warranty
Dihentikan
LCD HDMI terbaik untuk menikmati multimedia Full-HD
Nikmati performa hebat dengan layar Full HD 1080p yang mengagumkan, mengilap, dan bergaya ini! Hanyutkan diri Anda dalam pengalaman multimedia dengan serangkaian fitur seperti input HDMI, audio stereo depan yang dahsyat, port USB, dan waktu respons 2 mdtk.
C-line lebar 58 cm (23")
Full HD
Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.
TrueVision adalah teknologi algoritme dan pengujian terkemuka milik Philips untuk penyesuaian dan penyetelan monitor, suatu proses ekstensif yang memastikan performa layar terbaik dengan memenuhi suatu standar empat kali lebih ketat dibandingkan persyaratan Vista Microsoft dari masing-masing dan setiap monitor yang meninggalkan pabriknya - bukan hanya beberapa sampel pengujian. Hanya Philips yang bertindak sejauh ini untuk memberikan tingkat akurasi warna yang pas dan kualitas layar di setiap monitor barunya.
Universal serial bus atau USB merupakan protokol standar untuk menghubungkan PC dan perangkat lainnya. Karena memberikan kecepatan tinggi dengan biaya rendah, USB telah menjadi metode yang paling populer untuk menghubungkan perangkat periferal ke komputer. Port-nya terletak pada monitor di bagian yang bisa dilihat langsung oleh pengguna memberikan konektivitas mudah dan berkecepatan tinggi untuk perangkat USB di lokasi yang nyaman. (Dukungan USB 2.0 tergantung pada konfigurasi USB di PC Anda; saat dihubungkan dengan PC yang mendukung USB 2.0, monitor Anda kompatibel dengan USB 2.0)
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4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
iWindowz
08/06/2014
Singapore
Smooth design, Very nice screen quality
I got it for a year or 2 now, it's awesome. I strongly recommend you all to buy something like this monitor!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Brilliance 230C1HSB LCD monitor
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Brilliance 230C1HSB LCD monitor