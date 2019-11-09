2 year warranty
Dihentikan
Layar HDMI untuk hiburan Full HD
Hibur diri dengan cara yang berbeda berkat performa Full HD 1080p! Menggabungkan input HDMI Digital, front firing stereo audio, dan desain Glossy yang bergaya, 230E1 siap mengguncang dunia Anda.
E-line 58 cm (23")
1920x1080 Full HD
Waktu respons on-off adalah periode yang diperlukan agar sel kristal beralih dari aktif (hitam) menjadi tidak aktif (putih) dan kembali lagi ke aktif (hitam), diukur dalam milisekon. Lebih cepat lebih baik: Waktu respons yang lebih rendah artinya transisi lebih cepat dan, oleh karena itu, menghasilkan lebih sedikit artefak gambar yang terlihat dalam transisi antara teks dan gambar. Waktu respons on-off merupakan ukuran yang lebih penting dalam tampilan konten bisnis seperti dokumen, gambar, dan foto.
Nikmati kualitas gambar yang tajam dan sebening kristal untuk memberi audiens Anda pengalaman visual yang tak terlupakan. Penonton akan dimanjakan oleh kualitas video yang tak tertandingi, dengan gamut warna yang mengagumkan dan gambar paling tajam.
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
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4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Gilbertus
09/11/2019
Singapore
Everything o.k
All is well. Good price for a great deal.Maybe next time I find a good product as well.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 221E1HSB LCD monitor with HDMI , Audio
Tanggal Penggunaan 2017-11-09
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 221E1HSB LCD monitor with HDMI , Audio
Tanggal Penggunaan 2017-11-09