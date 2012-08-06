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PowerSensor adalah ‘sensor manusia’ bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah yang tidak berbahaya untuk menentukan pengguna ada di sekitar dan secara otomatis akan mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauhi meja, memotong biaya listrik hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor
Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode Pivot 90 derajat! Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna hidup, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
SmartErgoBase adalah dudukan monitor yang memberikan kenyamanan tampilan ergonomis dan menyediakan manajemen kabel. Dudukan ini ramah pengguna, penyesuaian sudut putaran, kemiringan, dan rotasi memosisikan monitor untuk kenyamanan maksimum yang dapat mengurangi kelelahan fisik dari hari kerja yang panjang; manajemen kabel mengurangi kabel yang berantakan dan menjaga ruang kerja tetap rapi dan profesional.
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
Berkat SmartErgoBase yang canggih, monitor Philips dapat diturunkan hingga hampir ke tingkat meja untuk sudut pandang yang nyaman. Jarak bezel ke meja yang rendah adalah solusi yang tepat jika Anda menggunakan kacamata bifokal, trifokal, atau progresif untuk pekerjaan komputasi Anda. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna dengan tinggi yang sangat berbeda untuk menggunakan monitor dalam pengaturan sudut dan ketinggian yang diinginkan, membantu mengurangi keletihan dan ketegangan otot.
Webcam dan mikrofon tertanam memungkinkan Anda untuk melihat dan berkomunikasi dengan kolega dan klien. Solusi mudah ini memungkinkan Anda untuk berkolaborasi dan berbagi, menghemat waktu yang berharga dan biaya yang terkait dengan perjalanan.
DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.
Hub USB memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menghubungkan perangkat multimedia plug and play seperti perangkat memori USB, kamera, HDD portabel, kamera Web, PDA, Printer, dan banyak perangkat lain yang memiliki koneksi USB. Hub USB 2.0 yang mudah dijangkau pada monitor memungkinkan sinyal USB 2.0 untuk memasuki komputer. Perhatikan bahwa banyak perangkat seperti kamera dan HDD mungkin perlu dihidupkan secara independen, karena mereka memiliki persyaratan daya yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh monitor Hub USB.
Dengan menyalakan sakelar 0 watt yang terletak praktis di sisi belakang monitor, Anda dapat sepenuhnya memutuskan daya AC ke monitor Anda. Hal ini menghasilkan konsumsi daya nol, sehingga makin mengurangi jejak karbon Anda
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