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Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode Pivot 90 derajat! Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna hidup, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
SmartErgoBase adalah dudukan monitor yang memberikan kenyamanan tampilan ergonomis dan menyediakan manajemen kabel. Dudukan ini ramah pengguna, penyesuaian sudut putaran, kemiringan, dan rotasi memosisikan monitor untuk kenyamanan maksimum yang dapat mengurangi kelelahan fisik dari hari kerja yang panjang; manajemen kabel mengurangi kabel yang berantakan dan menjaga ruang kerja tetap rapi dan profesional.
Berkat SmartErgoBase yang canggih, monitor Philips dapat diturunkan hingga hampir ke tingkat meja untuk sudut pandang yang nyaman. Jarak bezel ke meja yang rendah adalah solusi yang tepat jika Anda menggunakan kacamata bifokal, trifokal, atau progresif untuk pekerjaan komputasi Anda. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna dengan tinggi yang sangat berbeda untuk menggunakan monitor dalam pengaturan sudut dan ketinggian yang diinginkan, membantu mengurangi keletihan dan ketegangan otot.
Philips meyakini bahwa pekerjaan harus menyesuaikan diri dengan manusia, dan bukan sebaliknya. Untuk mempromosikan tempat kerja yang lebih sehat dan produktif, Philips telah mengembangkan teknologi inovatif pertama di dunia yang disebut "ErgoSensor" yang tertanam di monitor untuk mendeteksi dan mengukur perilaku pengguna. ErgoSensor menyarankan cara duduk dalam posisi yang ergonomis di depan komputer mereka dengan umpan balik korektif pada jarak pandang optimal, sudut leher ergonomis, dan anjuran waktu istirahat. Juga menghemat hingga 80% konsumsi energi jika pengguna tidak ada di kursi dengan mematikan monitor.
DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.
Dengan menyalakan sakelar 0 watt yang terletak praktis di sisi belakang monitor, Anda dapat sepenuhnya memutuskan daya AC ke monitor Anda. Hal ini menghasilkan konsumsi daya nol, sehingga makin mengurangi jejak karbon Anda
Monitor Philips ErgoSensor yang inovatif dengan sensor deteksi postur pintar yang secara interaktif menganjurkan Anca untuk duduk dalam posisi yang ergonomis di depan layar komputer Anda.
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