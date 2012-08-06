ErgoSensor untuk cara kerja yang lebih sehat

Philips meyakini bahwa pekerjaan harus menyesuaikan diri dengan manusia, dan bukan sebaliknya. Untuk mempromosikan tempat kerja yang lebih sehat dan produktif, Philips telah mengembangkan teknologi inovatif pertama di dunia yang disebut "ErgoSensor" yang tertanam di monitor untuk mendeteksi dan mengukur perilaku pengguna. ErgoSensor menyarankan cara duduk dalam posisi yang ergonomis di depan komputer mereka dengan umpan balik korektif pada jarak pandang optimal, sudut leher ergonomis, dan anjuran waktu istirahat. Juga menghemat hingga 80% konsumsi energi jika pengguna tidak ada di kursi dengan mematikan monitor.