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    Brilliance 231S4LSS Monitor LCD, lampu latar LED

    231S4LSS/00

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    Brilliance 231S4LSS Monitor LCD, lampu latar LED

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    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

    SmartContrast memberikan detail hitam sempurna

    SmartContrast memberikan detail hitam sempurna

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    TrueVision memastikan gambar kualitas lab

    TrueVision memastikan gambar kualitas lab

    TrueVision merupakan teknologi yang dimiliki Philips yang menggunakan algoritma canggih untuk pengujian dan penyelarasan layar monitor yang memberikan performa layar terbaik. Philips memastikan monitor TrueVision sudah disetel sempurna dengan proses ini sebelum meninggalkan pabrik, agar menghadirkan warna konsisten dan gambar berkualitas bagi Anda.

    Teknologi LED memastikan warna alami

    LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

    Rangka bebas PVC-BFR

    Rangka monitor Philips ini bebas dari brominated flame retardant dan polyvinyl chloride (bebas PVC-BFR)

    Tanpa kandungan merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    SmartPower: Hemat daya hingga 50%

    SmartPower adalah teknologi kecerdasan buatan yang secara dinamis menganalisis konten gambar layar untuk menghemat daya. Intensitas cahaya latar dapat dikendalikan secara otomatis dan telah diatur oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, sehingga mampu menghemat biaya energi secara substansial

    SmartControl untuk penyetelan performa yang mudah

    Perangkat lunak PC untuk menyempurnakan setelan dan performa layar. Philips menawarkan dua pilihan penyesuaian setelan layar kepada pengguna. Menavigasi menu Tampilan Pada Layar multilevel melalui tombol di layar atau menggunakan perangkat lunak SmartControl Philips agar dapat dengan mudah menyesuaikan berbagai setelan layar dengan cara yang biasa digunakan

    Kemasan 100% dapat didaur ulang

    Philips berkomitmen untuk menggunakan material yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk semua jenis monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, sasis logam, dan bahan kemasan menggunakan bahan-bahan yang 100% bisa didaur ulang. Untuk model-model tertentu, kami menggunakan >=65% Plastik Daur Ulang Pasca Konsumen untuk menjamin pengurangan limbah. Kami mematuhi standar-standar RoHS secara ketat untuk memastikan pengurangan atau penghilangan zat-zat beracun seperti Timbal dan Merkuri. Housing layar kami terbuat dari material yang bebas PVC/BFR. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.

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