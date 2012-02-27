Suara Sekitar yang Luar Biasa untuk kenikmatan audio yang disempurnakan

Suara Sekitar yang Luar Biasa adalah teknologi audio dari Philips yang secara dramatis memperbesar bidang suara untuk menghanyutkan Anda dalam audio. Menggunakan pengalihan fase elektronik canggih, Suara Sekitar yang Luar Biasa memadukan suara dari kiri dan kanan sedemikian rupa sehingga memperluas jarak virtual antara dua speaker. Rentang yang lebih lebar ini meningkatkan efek stereo dan menciptakan dimensi suara yang lebih alami. Suara Sekitar yang Luar Biasa memungkinkan Anda menikmati suara sekitar sepenuhnya dengan suara yang lebih mendalam dan lebar, tanpa menggunakan speaker tambahan.