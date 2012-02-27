231TE4LB/00
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Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
SmartPicture adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartPicture secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Suara Sekitar yang Luar Biasa adalah teknologi audio dari Philips yang secara dramatis memperbesar bidang suara untuk menghanyutkan Anda dalam audio. Menggunakan pengalihan fase elektronik canggih, Suara Sekitar yang Luar Biasa memadukan suara dari kiri dan kanan sedemikian rupa sehingga memperluas jarak virtual antara dua speaker. Rentang yang lebih lebar ini meningkatkan efek stereo dan menciptakan dimensi suara yang lebih alami. Suara Sekitar yang Luar Biasa memungkinkan Anda menikmati suara sekitar sepenuhnya dengan suara yang lebih mendalam dan lebar, tanpa menggunakan speaker tambahan.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Tuner televisi digital terpasang di monitor untuk menerima dan menampilkan sinyal TV berkualitas tinggi dari berbagai sumber.
SmartSound memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Film, Game, Musik, dll, yang secara otomatis mengaktifkan frekuensi yang didefinisikan di muka untuk meningkatkan suara terkait dengan fungsinya
Konektor multimedia USB memungkinkan akses langsung ke foto JPEG, musik MP3 tanpa harus menggunakan PC. Colokkan perangkat USB secara langsung ke monitor dan mulai nikmati musik favorit atau Foto dengan bantuan browser konten ramah pengguna di layar yang mudah diakses via Remote Control yang disediakan.
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