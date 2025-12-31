2 year warranty
Dihentikan
235B2CB/00
Layar PowerSensor hemat energi pertama di dunia
Layar bisnis Philips Business Line 235B2 besar yang ramah lingkungan dengan PowerSensor cerdas yang mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya serta menghemat biaya listrik hingga 80%!
B Line
Full HD 23" (58.4 cm)
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
SmartControl Lite adalah perangkat lunak kontrol monitor GUI berbasis ikon 3D generasi berikutnya. Ini memungkinkan pengguna menyetel beragam parameter pada monitor seperti PowerSensor, Mode ECO yang diperluas, Dukungan laptop dengan colokan monitor ganda, Multimedia, Dukungan DisplayPort, Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, audio, dll menggunakan mouse. Bahkan memberikan deskripsi ID terperinci dari monitor tersebut untuk manajemen inventaris.
Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.
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