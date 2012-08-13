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Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
TrueVision merupakan teknologi yang dimiliki Philips yang menggunakan algoritma canggih untuk pengujian dan penyelarasan layar monitor yang memberikan performa layar terbaik. Philips memastikan monitor TrueVision sudah disetel sempurna dengan proses ini sebelum meninggalkan pabrik, agar menghadirkan warna konsisten dan gambar berkualitas bagi Anda.
SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar
Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.
Kini Anda dapat menikmati semua aplikasi multimedia dan sosial dengan suara stereo. Speaker bawaan ini tidak hanya bersuara hebat, namun juga membantu Anda menyingkirkan kerumitan kabel eksternal dan menghemat ruang desktop.
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