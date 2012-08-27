Teknologi MHL untuk menikmati konten seluler pada layar besar

Mobile High Definition Link (MHL) adalah antarmuka audio/video seluler untuk menghubungkan ponsel dan perangkat portabel lainnya secara langsung ke layar berdefinisi tinggi. Kabel MHL opsional memungkinkan Anda menyambungkan perangkat seluler berkemampuan MHL ke layar Philips MHL yang besar ini, dan menyaksikan video HD menjadi hidup dengan suara digital penuh. Sekarang Anda tidak hanya dapat menikmati game seluler, foto, film, atau aplikasi lain di layar besar, namun juga dapat secara bersamaan mengisi daya perangkat seluler agar daya tidak pernah habis.