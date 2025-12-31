2 year warranty
Dihentikan
240B1CS/00
Monitor bisnis ergonomis besar yang meningkatkan produktivitas
Dilengkapi fitur seperti SmartImage, Audio Stereo Depan, port USB dan Ergo Base, layar 240B1 untuk bisnis yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda
B-line lebar 61 cm (24")
Format 16:10
SmartControl II adalah perangkat lunak berbasis monitor dengan antar muka grafis pada layar yang mudah digunakan, yang memandu Anda melalui resolusi penyetelan, kalibrasi warna, dan pengaturan layar lainnya termasuk kecerahan, kontras, jam & fase, posisi, RGB, titik putih, dan - pada model dengan speaker onboard - penyesuaian volume.
Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov
Compact Ergo Base merupakan monitor Philips 'ramah pengguna' yang dapat dimiringkan, berputar, dan dengan ketinggian yang dapat disesuaikan agar setiap pengguna bisa memosisikan monitor untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.
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