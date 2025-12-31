2 year warranty
Dihentikan
241E1SB/00
Layar Full HD besar untuk pengalaman menonton terbaik
Nikmati lebih banyak dengan layar berkualitas Full HD 1080p 16:9 ini! Dengan input DVI dan VGA, Format otomatis, SmartContrast, dan Lapisan mengilap, 241E1 adalah pilihan yang menarik untuk segala kebutuhan Anda
E-line lebar 61 cm (24")
1920x1080 Full HD
Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.
"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.
Rasio aspek adalah ekspresi lebar gambar video dibandingkan dengan tingginya. Rasio aspek layar lebar 16:9 adalah standar universal untuk televisi definisi tinggi dan televisi digital Eropa. Rasio aspek 16:9 asli berarti pengalaman bermain game yang luar biasa dan layar video tanpa bar di atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas yang biasanya disebabkan penyekalaan, yang mengubah gambar agar pas pada layar yang ukurannya berbeda.
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