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PowerSensor adalah ‘sensor manusia’ bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah yang tidak berbahaya untuk menentukan pengguna ada di sekitar dan secara otomatis akan mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauhi meja, memotong biaya listrik hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor
Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kerja standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih bahkan dalam mode putar 90 derajat
SmartErgoBase adalah alas monitor yang menghadirkan kenyamanan tampilan ergonomis dan menjaga kabel tetap rapi. Alas ini dapat dimiringkan dan berputar ke berbagai sudut untuk memastikan kenyamanan maksimal. Tinggi dudukan yang dapat disesuaikan menjamin tingkat tampilan yang optimal, mengurangi kelalahan fisik dari hari kerja yang panjang, sementara manajemen kabel mengurangi kekacauan dan menjaga ruang kerja tetap rapi dan profesional.
Berkat SmartErgoBase yang canggih, monitor Philips dapat diturunkan hingga hampir ke tingkat meja untuk sudut pandang yang nyaman. Jarak bezel ke meja yang rendah adalah solusi yang tepat jika Anda menggunakan kacamata bifokal, trifokal, atau progresif untuk pekerjaan komputasi Anda. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna dengan tinggi yang sangat berbeda untuk menggunakan monitor dalam pengaturan sudut dan ketinggian yang diinginkan, membantu mengurangi keletihan dan ketegangan otot.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.
Rangka monitor Philips ini bebas dari brominated flame retardant dan polyvinyl chloride (bebas PVC-BFR)
Dengan menyalakan sakelar 0 watt yang terletak praktis di sisi belakang monitor, Anda dapat sepenuhnya memutuskan daya AC ke monitor Anda. Hal ini menghasilkan konsumsi daya nol, sehingga makin mengurangi jejak karbon Anda
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