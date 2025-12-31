Tampilan 16:9 untuk pengalaman bermain game atau menonton video layar lebar terbaik

Rasio aspek adalah ekspresi lebar gambar video dibandingkan dengan tingginya. Rasio aspek layar lebar 16:9 adalah standar universal untuk televisi definisi tinggi dan televisi digital Eropa. Rasio aspek 16:9 asli berarti pengalaman bermain game yang luar biasa dan layar video tanpa bar di atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas yang biasanya disebabkan penyekalaan, yang mengubah gambar agar pas pada layar yang ukurannya berbeda.