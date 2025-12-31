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Monitor LCD dengan HDMI, Audio, SmartTouch

244E1SB/00

Layar HDMI besar untuk hiburan Full HD

Nikmati hiburan dengan performa Full HD 1080p 16:9! Dilengkapi input HDMI dan DVI, audio stereo yang tak terlihat dan tampilan mengilap yang menawan, 244E1 siap menghibur Anda

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Layar HDMI besar untuk hiburan Full HD

  • E-line lebar 61 cm (24")

  • 1920x1080 Full HD

Layar LCD Full HD, resolusi 1920x1080p

Nikmati kualitas gambar yang tajam dan sebening kristal untuk memberi audiens Anda pengalaman visual yang tak terlupakan. Penonton akan dimanjakan oleh kualitas video yang tak tertandingi, dengan gamut warna yang mengagumkan dan gambar paling tajam.

Tampilan 16:9 untuk pengalaman bermain game atau menonton video layar lebar terbaik

Rasio aspek adalah ekspresi lebar gambar video dibandingkan dengan tingginya. Rasio aspek layar lebar 16:9 adalah standar universal untuk televisi definisi tinggi dan televisi digital Eropa. Rasio aspek 16:9 asli berarti pengalaman bermain game yang luar biasa dan layar video tanpa bar di atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas yang biasanya disebabkan penyekalaan, yang mengubah gambar agar pas pada layar yang ukurannya berbeda.

Audio stereo internal untuk pengalaman multimedia

Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

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