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Monitor LCD dengan HDMI, Audio

244E1SW/00

Layar HDMI besar untuk hiburan Full HD

Nikmati hiburan dengan performa Full HD 1080p 16:9! Dilengkapi input HDMI dan DVI, audio stereo yang tak terlihat dan tampilan mengilap yang menawan, 244E1 siap menghibur Anda

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Layar HDMI besar untuk hiburan Full HD

  • E-line lebar 61 cm (24")

  • 1920x1080 Full HD

Kontrol format gambar mudah untuk beralih antara format lebar dan 4:3

Kontrol format gambar mudah untuk beralih antara format lebar dan 4:3

Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.

Lapisan mengilap untuk meningkatkan dekorasi Anda

Lapisan mengilap yang menarik dan elegan yang pas dan melengkapi dekorasi Anda.

SmartContrast 25000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Spesifikasi Teknis

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