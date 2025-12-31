2 year warranty
Dihentikan
244E1SW/00
Layar HDMI besar untuk hiburan Full HD
Nikmati hiburan dengan performa Full HD 1080p 16:9! Dilengkapi input HDMI dan DVI, audio stereo yang tak terlihat dan tampilan mengilap yang menawan, 244E1 siap menghibur Anda
E-line lebar 61 cm (24")
1920x1080 Full HD
Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.
Lapisan mengilap yang menarik dan elegan yang pas dan melengkapi dekorasi Anda.
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
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