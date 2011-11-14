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    Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

    248C3LHSW/00

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    Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

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