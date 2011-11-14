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Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
SmartKolor adalah teknologi canggih perluasan warna yang dapat meningkatkan rentang warna visual tampilan. Dengan meningkatkan tingkat penguatan RGB layar ini, fitur ini memungkinkan Anda mendapatkan gambar memukau yang kaya dan semarak untuk pengalaman foto dan video yang luar biasa.
SmartTxt adalah algoritme canggih yang meningkatkan pembacaan aplikasi berbasis teks seperti dokumen PDF atau ebook yang biasanya memerlukan fokus dan konsentrasi lebih.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI), sinyal video dan audio digital berkualitas tinggi yang semua ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau beberapa sumber AV, termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V, dan kamera video.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
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