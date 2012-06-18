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Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kerja standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih bahkan dalam mode putar 90 derajat
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
SmartKolor adalah teknologi canggih perluasan warna yang dapat meningkatkan rentang warna visual tampilan. Dengan meningkatkan tingkat penguatan RGB layar ini, fitur ini memungkinkan Anda mendapatkan gambar memukau yang kaya dan semarak untuk pengalaman foto dan video yang luar biasa.
SmartTxt adalah algoritme canggih yang meningkatkan pembacaan aplikasi berbasis teks seperti dokumen PDF atau ebook yang biasanya memerlukan fokus dan konsentrasi lebih.
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.
Ragam baru monitor Philips menggunakan LED ultra-ramping generasi terbaru sehingga memungkinkan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Tampilan ramping tidak hanya memungkinkan monitor terlihat estetis, tetapi juga menghemat ruang di meja kerja!!
"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.
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