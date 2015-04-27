Item lain dalam kotak
- Baterai untuk remote control
- Remote Control
- Pamflet garansi
- Kabel listrik
- Dudukan di atas meja
24HFL3010T/12
Menyediakan fungsi yang praktis bagi tamu Anda
Nikmati beragam kelebihan TV Perhotelan khusus dengan TV LED hemat energi ini. Tamu Anda bisa membeli konten premium, Anda pun bisa membagikan informasi melalui halaman info, dan menggunakan teknologi jarak jauh terbaru untuk pemasangan dan kontrol yang praktisSee all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.
SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasikan dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.
SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu. Tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu.
Dengan Serial Xpress Protocol Easy, TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama.
Dengan lampu latar LED, nikmati konsumsi daya rendah dan gaya indah yang berpadu dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna meriah.
Semua fitur yang dibutuhkan untuk penggunaan profesional di lingkungan dengan kebutuhan khusus. Dari penguncian volume dan menu hingga pengujian materi yang lebih tangguh, penghematan energi, kontrol anti-pencuri jarak jauh, dan fitur Rumah Sakit dan Penjara khusus untuk aplikasi pasar yang lebih luas.
Sistem speaker ini dilengkapi dengan tambahan koneksi headphone. Hubungkan headphone Anda untuk pengalaman mendengarkan sendiri kapan pun diinginkan.
Kompatibilitas sistem panggilan perawat menjadikan TV Philips Healthcare alat yang benar-benar terintegrasi yang memberikan tidak hanya pilihan hiburan kepada pengguna/pasien, tetapi juga memberi akses mudah untuk membantu dalam situasi medis darurat.
Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.
Dengan menonaktifkan atau mengaktifkan penguncian kontrol lokal, administrator dapat mencegah penggunaan TV tanpa izin melalui tombol kontrol, sehingga menghemat pengeluaran pebisnis hotel.
Keberlanjutan merupakan bagian integral dari cara Philips menjalankan bisnis. TV Philips dirancang dan diproduksi sesuai dengan prinsip EcoDesign kami yang bertujuan meminimalkan dampak lingkungan secara keseluruhan, melalui konsumsi daya yang lebih rendah, penghilangan zat berbahaya, bobot yang lebih rendah, pengemasan yang lebih efisien, dan kemampuan pendauran ulang yang lebih baik. TV Philips juga memiliki housing khusus dari bahan yang tahan api. Pengujian independen yang dilakukan oleh layanan pemadam kebakaran darurat menunjukkan bahwa TV terkadang dapat memperparah kebakaran yang disebabkan oleh sumber eksternal, sementara TV Philips tidak akan memperparah kebakaran.
TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.
Gambar/Tampilan
Tuner/Penerima/Transmisi
Fitur
Fitur Perhotelan
Fitur kesehatan
Multimedia
Audio
Daya
Aksesori
Sisi Konektivitas
Konektivitas Belakang
Peningkatan Konektivitas
Desain
Dimensi
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