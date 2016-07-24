Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
CMND & Control memungkinkan Anda mengonfigurasikan dan menginstal TV dari lokasi terpusat, tanpa harus berada di kamar. Perbarui dan kelola semua TV, tanpa perlu repot, tanpa harus mengganggu tamu.
CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan
CMND & Create memungkinkan Anda memberikan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan. Modul manajemen konten CMND memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mendistribusikan halaman web hotel bermerek yang interaktif. Sesuaikan TV Anda untuk memberikan informasi terbaru tentang pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu, semua secara real time.
Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan
MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.
Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi
Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.
Mode Hotel, Layanan Kesehatan, dan Penjara Lengkap
Semua fitur yang dibutuhkan untuk penggunaan profesional di lingkungan dengan kebutuhan khusus. Dari penguncian volume dan menu hingga pengujian materi yang lebih tangguh, penghematan energi, kontrol anti-pencuri jarak jauh, dan fitur Rumah Sakit dan Penjara khusus untuk aplikasi pasar yang lebih luas.
Kompatibilitas panggilan perawat dioptimalkan untuk sektor Layanan Kesehatan
Kompatibilitas sistem panggilan perawat menjadikan TV Philips Healthcare alat yang benar-benar terintegrasi yang memberikan tidak hanya pilihan hiburan kepada pengguna/pasien, tetapi juga memberi akses mudah untuk membantu dalam situasi medis darurat.
Tampilan jam pada layar untuk kenyamanan terbaik bagi tamu
Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.
Jadwalkan yang Anda inginkan, saat Anda inginkan
Menampilkan apa yang Anda inginkan, saat Anda inginkan, dengan penjadwal bawaan. Program hingga 7 jadwal berbeda untuk menampilkan setiap jenis konten yang Anda inginkan. Ulangi setiap hari, atau atur ke hari tertentu, misalnya akhir pekan, pilihan ada di tangan Anda.
Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif
TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).
Penguncian menu instalasi
Mencegah akses yang tidak diizinkan ke pengaturan instalasi dan konfigurasi, guna memastikan kenyamanan maksimum tamu dan menghindari biaya instalasi ulang yang tidak perlu.
Tambahan koneksi headphone untuk mendengarkan sendiri
Sistem speaker ini dilengkapi dengan tambahan koneksi headphone. Hubungkan headphone Anda untuk pengalaman mendengarkan sendiri kapan pun diinginkan.