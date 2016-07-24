Jadwalkan yang Anda inginkan, saat Anda inginkan

Menampilkan apa yang Anda inginkan, saat Anda inginkan, dengan penjadwal bawaan. Program hingga 7 jadwal berbeda untuk menampilkan setiap jenis konten yang Anda inginkan. Ulangi setiap hari, atau atur ke hari tertentu, misalnya akhir pekan, pilihan ada di tangan Anda.