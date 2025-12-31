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Monitor LCD Full HD

253V7LDSB/01

Gambar jelas dan tajam, di seluruh bagian layar

Layar serbaguna sempurna dengan gambar yang memukau di seluruh bagian, sehingga nyaman di mata, dengan desain ramping yang ringkas.

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Gambar jelas dan tajam, di seluruh bagian layar

  • V Line

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

HDMI-ready untuk hiburan Full HD

Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

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  1. Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse