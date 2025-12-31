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Monitor LCD Full HD

253V7LSB/01

Gambar jelas dan tajam, di seluruh bagian layar

Layar serbaguna sempurna dengan gambar yang memukau di seluruh bagian, sehingga nyaman di mata, dengan desain ramping yang ringkas.

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Gambar jelas dan tajam, di seluruh bagian layar

  • V Line

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

Layar dengan tepian tipis untuk penampilan yang elegan

Layar dengan tepian tipis untuk penampilan yang elegan

Layar Philips baru menampilkan fitur tepian ultra-tipis yang untuk ukuran tampilan maksimal. Sangat sesuai untuk multi-tampilan atau penyetelan datar seperti game, desain grafis, dan penggunaan profesional, layar dengan tepian ultra-tipis membuatnya seolah Anda menggunakan satu layar besar.

Teknologi LED untuk warna cemerlang dan hemat energi

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

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