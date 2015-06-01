257E7QDSB/00
Warna nyata, detail tajam
Layar lebar yang cemerlang ini menawarkan warna nyata dan detail tajam yang dikemas dalam desain elegan untuk tampilan cerah dan bersih di rumah atau kantor.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.
Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
Layar Philips baru menampilkan fitur tepian ultra-tipis yang untuk ukuran tampilan maksimal. Sangat sesuai untuk multi-tampilan atau penyetelan datar seperti game, desain grafis, dan penggunaan profesional, layar dengan tepian ultra-tipis membuatnya seolah Anda menggunakan satu layar besar.
Tombol Ubah Menu EasySelect yang ditempatkan tersembunyi memungkinkan Anda membuat penyesuaian pengaturan monitor dengan cepat dan mudah dalam menu Tampilan Di Layar.
Mobile High Definition Link (MHL) adalah antarmuka audio/video seluler untuk menghubungkan ponsel dan perangkat portabel lainnya secara langsung ke layar berdefinisi tinggi. Kabel MHL opsional memungkinkan Anda menyambungkan perangkat seluler berkemampuan MHL ke layar Philips MHL yang besar ini, dan menyaksikan video HD menjadi hidup dengan suara digital penuh. Sekarang Anda tidak hanya dapat menikmati game seluler, foto, film, atau aplikasi lain di layar besar, namun juga dapat secara bersamaan mengisi daya perangkat seluler agar daya tidak pernah habis.
SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Dudukan
Daya
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Keramahan lingkungan
Kepatuhan dan standar
Kabinet
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.