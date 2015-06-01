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  • Warna nyata, detail tajam Warna nyata, detail tajam Warna nyata, detail tajam

    Monitor LCD

    257E7QDSB/00

    Warna nyata, detail tajam

    Layar lebar yang cemerlang ini menawarkan warna nyata dan detail tajam yang dikemas dalam desain elegan untuk tampilan cerah dan bersih di rumah atau kantor.

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    Monitor LCD

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    Warna nyata, detail tajam

    dengan desain elegan

    • E Line
    • 25" (63,4 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

    Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

    Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

    Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

    Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

    Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.

    SmartContrast untuk detail tingkat hitam yang kaya

    SmartContrast untuk detail tingkat hitam yang kaya

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    Layar dengan tepian tipis untuk tampilan mulus yang elegan

    Layar dengan tepian tipis untuk tampilan mulus yang elegan

    Layar Philips baru menampilkan fitur tepian ultra-tipis yang untuk ukuran tampilan maksimal. Sangat sesuai untuk multi-tampilan atau penyetelan datar seperti game, desain grafis, dan penggunaan profesional, layar dengan tepian ultra-tipis membuatnya seolah Anda menggunakan satu layar besar.

    Tombol ubah menu EasySelect untuk akses menu pada layar yang cepat

    Tombol ubah menu EasySelect untuk akses menu pada layar yang cepat

    Tombol Ubah Menu EasySelect yang ditempatkan tersembunyi memungkinkan Anda membuat penyesuaian pengaturan monitor dengan cepat dan mudah dalam menu Tampilan Di Layar.

    Teknologi MHL untuk menikmati konten seluler pada layar besar

    Teknologi MHL untuk menikmati konten seluler pada layar besar

    Mobile High Definition Link (MHL) adalah antarmuka audio/video seluler untuk menghubungkan ponsel dan perangkat portabel lainnya secara langsung ke layar berdefinisi tinggi. Kabel MHL opsional memungkinkan Anda menyambungkan perangkat seluler berkemampuan MHL ke layar Philips MHL yang besar ini, dan menyaksikan video HD menjadi hidup dengan suara digital penuh. Sekarang Anda tidak hanya dapat menikmati game seluler, foto, film, atau aplikasi lain di layar besar, namun juga dapat secara bersamaan mengisi daya perangkat seluler agar daya tidak pernah habis.

    SmartImage Lite untuk memudahkan pengaturan gambar yang dioptimalkan

    SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.

    Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      25 inci / 63,4 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      LCD AH-IPS
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,288 x 0,285 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      14 (Abu-abu ke Abu-abu)  md
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage Lite
      Area tampilan yang efektif
      552,96 (H) x 308,64 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
      sRGB
      Y
      SmartResponse (tipikal)
      5 (Abu-abu ke Abu-abu) ms
      MHL
      1080p @ 30Hz
      Bebas kedipan
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DVI-D (digital, HDCP)
      • MHL-HDMI (digital, HDCP)
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      HDMI audio out

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8.1 / 8 / 7
      Kenyamanan pengguna
      • Tombol Daya
      • Menu
      • Volume (HDMI Audio out)
      • Masukan
      • SmartImage lite
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Eksternal
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,3 W (khas)
      Mode menyala
      20,67 W (khas) (metode pengujian EnergyStar 6.0)
      Mode siaga
      0,5 W (khas)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      577 x 436 x 213  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      619 x 492 x 124  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      577 x 346 x 49  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      5,86  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      3,73  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      3,48  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      50.000 (tidak termasuk lampu latar)  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • VCCI
      • C-tick
      • CECP
      • CU
      • SASO
      • KUCAS
      • cETLus
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • EPA
      • WEEE
      • PSB
      • Bersertifikat TCO

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Mengkilat

    Badge-D2C

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    • Layar Philips ini bersertifikat MHL. Namun, jika perangkat MHL Anda tidak terhubung atau tidak bekerja dengan benar, baca FAQ perangkat MHL Anda atau langsung hubungi vendor untuk petunjuk. Kebijakan produsen perangkat Anda mungkin mengharuskan Anda membeli kabel atau adaptor MHL dengan merek khusus mereka agar dapat berfungsi
    • Memerlukan perangkat seluler bersertifikat MHL opsional dan kabel MHL. (tidak disertakan) Harap tanyakan tentang kompatibilitas pada vendor perangkat MHL Anda.
    • Hemat Energi Siaga/Mati dari ErP tidak berlaku untuk fungsi pengisian daya MHL
    • Untuk daftar lengkap produk berkemampuan MHL lihat www.mhlconsortiun.org
    • Waktu respons pintar adalah nilai optimal dari pengujian GtG atau GtG (BW).
    • Logo/merek dagang "AH-IPS" dan paten terkait pada teknologi dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.
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