Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan jarak jauh

Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh serta mengganti konten di mana pun dan kapan pun Anda berada dengan aman. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan, tampilan pemantauan dan kontrol, pembaruan firmware, pengelolaan daftar putar, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.