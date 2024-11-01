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  • Tampilan optimal penuh warna Tampilan optimal penuh warna Tampilan optimal penuh warna

    Signage Solutions Papan Informasi E-paper

    25BDL4150I/75

    Tampilan optimal penuh warna

    Nikmati tampilan mutakhir dari menu berwarna cerah hingga poster digital. Digitalkan papan informasi kertas atau ganti model digital yang menampilkan gambar statis dengan teknologi ePaper berkualitas tinggi, mudah diperbarui, dan lebih ramah lingkungan.

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    Signage Solutions Papan Informasi E-paper

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    Tampilan optimal penuh warna

    Teknologi inovatif dan futuristis

    • 25"
    • Android

    Prosesor Android SoC

    Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.

    Layar ePaper penuh warna

    Menampilkan 60.000 warna, termasuk biru, untuk menampilkan pesan secara jelas dan tegas. Tidak memerlukan pemutar media eksternal berkat memori internal 16 GB. Sambungkan ke sumber listrik untuk mengunggah konten gambar statis dan memutarnya secara langsung melalui koneksi USB, LAN, atau Wi-Fi.

    Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan jarak jauh

    Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh serta mengganti konten di mana pun dan kapan pun Anda berada dengan aman. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan, tampilan pemantauan dan kontrol, pembaruan firmware, pengelolaan daftar putar, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.

    Tetap terbaca di bawah sinar matahari

    Cocok untuk lingkungan tanpa akses ke sumber listrik. Philips Tableaux dapat ditempatkan dan dipindahkan, menampilkan konten gambar statis penuh warna layaknya poster kertas dengan daya minimum hanya saat memuat konten baru.

    Teknologi untuk masa depan

    Teknologi mutakhir untuk masa depan Anda yang berkelanjutan—pengganti poster kertas yang ramah energi dan lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      25.3  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3200 x 1800
      Warna tampilan
      60k
      Sistem operasi
      Android 11

    • Komunikasi

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi/WLAN
      Modul Wi-Fi 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.1

    • Konektivitas

      Output audio
      Audio Left/Right (3.5mm jack)
      Input video
      USB
      Koneksi lain
      • micro SD
      • micro USB

    • Mudah

      Penempatan
      • Landscape (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      LAN (RJ45)

    • Daya

      Stopkontak
      Adaptor 20V/2,25A

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      598,6  milimeter
      Berat produk
      2,7  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      350,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      37,5  milimeter
      Pemasangan di dinding
      Mounting VESA 100x100 mm
      Lebar bezel
      18,6/18,6/18,6/22 mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      15~35  °C
      Kelembapan relatif
      20~80%  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Pemutar Internal

      CPU
      Rockchip PX30S
      Memori
      2GB DDR4
      Penyimpanan
      16GB EMMC

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • AC power adapter
      • Quick start guide (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • English
      • Simplified Chinese
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • UL
      • FCC

    Badge-D2C

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