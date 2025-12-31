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Monitor LCD, lampu latar LED

273E3LHSS/00

Hiburan terbaik di layar LED besar Anda

Layar LED 273E3 Full HD besar dengan HDMI dan kontrol sentuh siap membawa Anda ke dunia hiburan

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Hiburan terbaik di layar LED besar Anda

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

Teknologi LED memastikan warna alami

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

Layar LCD Full HD, dengan resolusi 1920x1080p

Layar LCD Full HD, dengan resolusi 1920x1080p

Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

HDMI-ready untuk pengalaman multimedia berkualitas terbaik

HDMI-ready untuk pengalaman multimedia berkualitas terbaik

Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

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