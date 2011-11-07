273G3DHSB/00
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Terpukau dengan permainan 3D, film, dan foto dengan layar Philips 3D Max 120Hz. Buat diri Anda bebas dengan kacamata rana Aktif nirkabel yang menghadirkan kedalaman nyata dalam resolusi Full HD. Perangkat lunak PC yang dibundel tidak hanya memungkinkan Anda untuk bermain game 3D tetapi juga mengubah konten 2D menjadi 3D. Menggunakan generasi terbaru dari layar yang beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1920x1080, PC 3D terbaru dan game Blu-Ray akan terlihat sangat halus dan tajam. Video dan film 3D dengan kedalaman nyata akan memukau Anda.
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar
Dengan pemutar film dan game Blu-ray dengan koneksi HDMI 1.4a yang kompatibel, layar 3D Philips akan secara otomatis beralih ke mode 3D dan langsung memberikan Anda gambar mengagumkan. Tidak lagi dipusingkan dengan penyetelan!
Bebaskan diri Anda dengan kacamata rana aktif nirkabel yang dapat diisi ulang. Tidak lagi perlu khawatir tentang sudut pandang yang terbatas saat bermain game dan menonton video favorit Anda.
Perbaharui koleksi 2D, film, dan video favorit Anda dengan perangkat lunak PC yang dibundel. Dengan mengklik mouse, saksikan transformasi mereka dengan kedalaman 3D yang mengagumkan.
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Perangkat lunak PC untuk menyempurnakan setelan dan performa layar. Philips menawarkan dua pilihan penyesuaian setelan layar kepada pengguna. Menavigasi menu Tampilan Pada Layar multilevel melalui tombol di layar atau menggunakan perangkat lunak SmartControl Philips agar dapat dengan mudah menyesuaikan berbagai setelan layar dengan cara yang biasa digunakan.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
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