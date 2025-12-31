2 year warranty
Dihentikan
273P3LPHEB/00
Layar PowerSensor inovatif menghemat tagihan listrik Anda
Layar LED Philips Profesional 273P3 yang ramah lingkungan dan bersertifikasi EPEAT Gold dengan PowerSensor cerdas mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya serta menghemat biaya listrik Anda hingga 80%!
P Line
27" (68,6 cm)
Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
Super Ergo Base adalah alas monitor Philips 'ramah pengguna' yang tidak hanya dapat dimiringkan dan berputar, tapi juga dapat disesuaikan ketinggiannya dan berputar 90 derajat, sehingga setiap pengguna bisa menyesuaikan monitor dengan preferensi pribadi mereka untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.
Kemiringan dan perputaran layar merupakan mekanisme bawaan pada bagian alas yang memungkinkan monitor berputar dan dimiringkan ke depan dan belakang.
Ulasan
EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.