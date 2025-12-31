Penyetelan ketinggian untuk posisi duduk ideal

Super Ergo Base adalah alas monitor Philips 'ramah pengguna' yang tidak hanya dapat dimiringkan dan berputar, tapi juga dapat disesuaikan ketinggiannya dan berputar 90 derajat, sehingga setiap pengguna bisa menyesuaikan monitor dengan preferensi pribadi mereka untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.