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Monitor LCD, lampu latar LED

273P3LPHEB/00

Layar PowerSensor inovatif menghemat tagihan listrik Anda

Layar LED Philips Profesional 273P3 yang ramah lingkungan dan bersertifikasi EPEAT Gold dengan PowerSensor cerdas mendeteksi kehadiran pengguna dan menyesuaikan konsumsi daya serta menghemat biaya listrik Anda hingga 80%!

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Layar PowerSensor inovatif menghemat tagihan listrik Anda

  • P Line

  • 27" (68,6 cm)

Speaker bawaan untuk audio tanpa kerumitan desktop

Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

Penyetelan ketinggian untuk posisi duduk ideal

Super Ergo Base adalah alas monitor Philips 'ramah pengguna' yang tidak hanya dapat dimiringkan dan berputar, tapi juga dapat disesuaikan ketinggiannya dan berputar 90 derajat, sehingga setiap pengguna bisa menyesuaikan monitor dengan preferensi pribadi mereka untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.

Penyetelan kemiringan dan perputaran untuk sudut pandang yang ideal

Kemiringan dan perputaran layar merupakan mekanisme bawaan pada bagian alas yang memungkinkan monitor berputar dan dimiringkan ke depan dan belakang.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.