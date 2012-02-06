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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
PowerSensor adalah ‘sensor manusia’ bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah yang tidak berbahaya untuk menentukan pengguna ada di sekitar dan secara otomatis akan mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauhi meja, memotong biaya listrik hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor
Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kerja standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih bahkan dalam mode putar 90 derajat
SmartErgoBase adalah alas monitor yang menghadirkan kenyamanan tampilan ergonomis dan menjaga kabel tetap rapi. Alas ini dapat dimiringkan dan berputar ke berbagai sudut untuk memastikan kenyamanan maksimal. Tinggi dudukan yang dapat disesuaikan menjamin tingkat tampilan yang optimal, mengurangi kelalahan fisik dari hari kerja yang panjang, sementara manajemen kabel mengurangi kekacauan dan menjaga ruang kerja tetap rapi dan profesional.
Berkat SmartErgoBase yang canggih, monitor Philips dapat diturunkan hingga hampir ke tingkat meja untuk sudut pandang yang nyaman. Jarak bezel ke meja yang rendah adalah solusi yang tepat jika Anda menggunakan kacamata bifokal, trifokal, atau progresif untuk pekerjaan komputasi Anda. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna dengan tinggi yang sangat berbeda untuk menggunakan monitor dalam pengaturan sudut dan ketinggian yang diinginkan, membantu mengurangi keletihan dan ketegangan otot.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.
Hub USB memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menghubungkan perangkat multimedia plug and play seperti perangkat memori USB, kamera, HDD portabel, kamera Web, PDA, Printer, dan banyak perangkat lain yang memiliki koneksi USB. Hub USB 2.0 yang mudah dijangkau pada monitor memungkinkan sinyal USB 2.0 untuk memasuki komputer. Perhatikan bahwa banyak perangkat seperti kamera dan HDD mungkin perlu dihidupkan secara independen, karena mereka memiliki persyaratan daya yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh monitor Hub USB.
Monitor Philips bersertifikat EPEAT GOLD memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah pada gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. Sertifikasi GOLD memastikan bahwa sedikitnya 30% plastik yang digunakan adalah Post Consumer Resin, sehingga menjamin pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya. EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.
Sertifikasi TCO Edge diberikan untuk produk yang melampaui program ramah lingkungan yang ada. Melebihi persyaratan standar TCO, sertifikasi ini mewajibkan produk menggunakan minimal 65% plastik daur ulang pasca konsumen, hemat energi, penggunaan bahan berbahaya yang minimal, memiliki kemasan 100% dapat didaur ulang, dan dirancang agar mudah didaur ulang. Yakinlah bahwa monitor Philips ini adalah produk teknologi mutakhir yang terbaik di kelas ICT, menguntungkan Anda dan planet sekaligus membantu Anda melakukan pembelian TI ramah lingkungan yang bertanggung jawab!
Rangka monitor Philips ini bebas dari brominated flame retardant dan polyvinyl chloride (bebas PVC-BFR)
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