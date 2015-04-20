Item lain dalam kotak
- Baterai untuk remote control
- Remote Control
- Pamflet garansi
- Kabel listrik
- Dudukan di atas meja
28HFL5010T/12
Sambungkan dan kontrol
Dengan TV Perhotelan yang hemat energi ini, Anda akan menikmati semua manfaat konektivitas canggih dan halaman info hotel interaktif sambil menekan biaya pemasangan berkat pengelolaan jarak jauh.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasikan dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.
SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu. Tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu.
TV kami memberi tamu keleluasaan untuk menikmati konten di TV besar secara nirkabel dan bebas repot. Dengan pendekatan sistem terbuka, TV melayani baik pengguna iOS atau Android, dengan kompatibilitas yang terus diperluas. Fitur berbagi aman kami akan melindungi tamu Anda. Gambar, film, musik, semuanya dapat dibagikan dan dinikmati di TV kami melalui Miracast & DirectShare!
MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.
Dengan lampu latar LED, nikmati konsumsi daya rendah dan gaya indah yang berpadu dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna meriah.
Aplikasi Smart TV Philips terdiri atas pilihan aplikasi yang kian beragam, mulai aplikasi YouTube hingga jejaring sosial, dan banyak lagi. Versi khusus disesuaikan bagi penggunaan perhotelan dan memiliki beberapa manfaat tambahan, seperti memastikan info tamu dihapus dengan aman sesudah pemakaian dan menghindari konten ilegal yang dapat mengancam bisnis Anda.
Kontrol aplikasi memungkinkan Anda menyediakan aplikasi favorit kepada para tamu. Tambahkan, hapus, dan urutkan semua aplikasi sesuai keinginan Anda. Anda juga dapat menggandakan setelan ini ke TV lain tanpa harus mengaturnya lagi! Anda bahkan dapat membuat berbagai profil dan mengubahnya dengan cepat. Apakah Anda ingin menyediakan aplikasi video bandwidth tinggi untuk kamar suite dan aplikasi berbandwidth rendah kamar lainnya ? Tidak masalah. Kontrol aplikasi memastikan Anda dan tamu Anda memiliki pengalaman yang simpel.
Hemat biaya dan mudah. Dengan Smart TV baru kami, Anda dapat membuat sistem hotel langsung di TV. Saluran interaktif, video berdasarkan permintaan, menu dan informasi hotel interaktif, serta sistem pemesanan online, semua dapat dilakukan tanpa menyambungkan kotak eksternal ke TV. Selain mengirimkan konten melalui kabel TV coax, kini Anda juga dapat menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan saluran TV atau VOD langsung ke TV. Jaringan mitra kami dapat memastikan Anda mendapatkan portal khusus yang diinginkan.
Philips Smart TV Anda dilengkapi Wi-Fi terintegrasi sehingga Anda bisa mengakses beragam konten menarik.
TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).
Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.
TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.
Gambar/Tampilan
Tuner/Penerima/Transmisi
Fitur
Fitur Perhotelan
Fitur kesehatan
Multimedia
Audio
Daya
Aksesori
Konektivitas Nirkabel
Sisi Konektivitas
Konektivitas Belakang
Peningkatan Konektivitas
Desain
Dimensi
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.