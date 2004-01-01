    Signage Solutions Layar Q-Line

    32BDL3510Q/00

    Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

    Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Full HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera sesuai kebutuhan.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Produk serupa

    Layar 18/7 yang mudah disetel.

    • 32"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

    Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah

    Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      80  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      31.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,36375 x 0,36375 mm
      Resolusi optimal
      1.920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 Juta
      Rasio kontras (standar)
      4000:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      6,5  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      VA
      Citra klinis
      Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2,0 (x2)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap
      • Potret
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Kontrol keyboard
      • Dapat dikunci
      • Tersembunyi
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      Mulai
      • Tunda penyalaan
      • Status penyalaan
      • Boot on sumber
      Jendela mulai
      aktifkan / nonaktifkan logo Philips

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
      Konsumsi (Khas)
      40  W
      Konsumsi (Maks.)
      65 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Format video
      • 720p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      726,5  milimeter
      Berat produk
      5,31  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      425,4  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      69,1(D@Pegangan)/65,1(D@Braket dinding)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      28,6  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      16.75  inci
      Pemasangan di dinding
      100 mm x100 mm, 200 mm x 200 mm ,M4
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)  inci
      Lebar bezel
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Berat produk (lb)
      11,71  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MPEG
      • H.264
      • JPEG
      • WMV3
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • WMA
      • HEAAC
      • MPEG

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Panduan cepat
      Aksesori Disertakan
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Tutup USB (x1)
      • Tutup USB dan sekrup (x2)
      Dudukan
      BM02541/BM05911(opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      Jaminan
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Kelas A
      • VCCI

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

