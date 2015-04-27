Item lain dalam kotak
- Baterai untuk remote control
- Remote Control
- Pamflet garansi
- Kabel listrik
- Dudukan di atas meja
32HFL3010W/12
Fungsionalitas luar biasa untuk pasien Anda
Nikmati beragam kelebihan TV Rumah Sakit khusus dengan TV LED hemat energi ini. Pasien Anda bisa membeli konten premium, Anda pun bisa membagikan informasi melalui halaman info, dan menggunakan teknologi jarak jauh terbaru untuk pemasangan dan kontrol yang praktisSee all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.
SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasikan dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.
SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi rumah sakit atau perawatan kesehatan bagi pasien. Pasien mendapatkan akses ke halaman web rumah sakit yang interaktif ini bahkan di saat TV tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini bagi pasien.
Dengan Serial Xpress Protocol Easy, TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama.
Dengan lampu latar LED, nikmati konsumsi daya rendah dan gaya indah yang berpadu dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna meriah.
TV ini dilengkapi dengan remote control putih bergaya yang dirancang khusus untuk penggunaan di fasilitas kesehatan. Permukaannya yang kuat dan bagian belakang remote yang halus menjadikannya mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Selain itu, fitur pemeriksaan baterai rendah dan baterai anti-pencurian akan mendukung operasional rumah sakit yang efisien.
Semua fitur yang dibutuhkan untuk penggunaan profesional di lingkungan dengan kebutuhan khusus. Dari penguncian volume dan menu hingga pengujian materi yang lebih tangguh, penghematan energi, kontrol anti-pencuri jarak jauh, dan fitur Rumah Sakit dan Penjara khusus untuk aplikasi pasar yang lebih luas.
Fitur multi remote control memastikan setiap remote hanya bisa mengontrol satu TV tertentu. Sebuah ruangan dapat berisi hingga 14 TV, namun kendali remote control tidak akan mengganggu TV yang lain.
Kompatibilitas sistem panggilan perawat menjadikan TV Philips Healthcare alat yang benar-benar terintegrasi yang memberikan tidak hanya pilihan hiburan kepada pengguna/pasien, tetapi juga memberi akses mudah untuk membantu dalam situasi medis darurat.
Sistem speaker ini dilengkapi dengan tambahan koneksi headphone. Hubungkan headphone Anda untuk pengalaman mendengarkan sendiri kapan pun diinginkan.
Dengan menonaktifkan atau mengaktifkan penguncian kontrol joystick, administrator dapat mencegah penggunaan TV yang tidak diizinkan melalui joystick, sehingga menghemat pengeluaran pebisnis hotel.
Keberlanjutan merupakan bagian integral dari cara Philips menjalankan bisnis. TV Philips dirancang dan diproduksi sesuai dengan prinsip EcoDesign kami yang bertujuan meminimalkan dampak lingkungan secara keseluruhan, melalui konsumsi daya yang lebih rendah, penghilangan zat berbahaya, bobot yang lebih rendah, pengemasan yang lebih efisien, dan kemampuan pendauran ulang yang lebih baik. TV Philips juga memiliki housing khusus dari bahan yang tahan api. Pengujian independen yang dilakukan oleh layanan pemadam kebakaran darurat menunjukkan bahwa TV terkadang dapat memperparah kebakaran yang disebabkan oleh sumber eksternal, sementara TV Philips tidak akan memperparah kebakaran.
TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.
Gambar/Tampilan
Tuner/Penerima/Transmisi
Fitur
Fitur Perhotelan
Fitur kesehatan
Multimedia
Audio
Daya
Aksesori
Sisi Konektivitas
Konektivitas Belakang
Peningkatan Konektivitas
Desain
Dimensi
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