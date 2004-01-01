Rasakan keseruan menonton lewat IPTV profesional. Manajemen pusat yang hemat biaya, instalasi cepat, dan antarmuka pengguna kustom menjadikannya sebuah solusi yang fleksibel. Tak perlu ragu dengan kualitas gambar TV Philips yang paripurna.
Biarkan orang lain melihat. Sematkan logo Anda pada UI TV
TV Profesional Philips Anda menawarkan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan mudah digunakan. Anda dapat menyesuaikannya dengan branding Anda sendiri. Tambahkan logo atau warna Anda pada bilah pencarian dengan mudah untuk meningkatkan visibilitas merek Anda.
Kompatibel dengan MyChoice. Solusi bayar-untuk-lihat bawaan
Tawarkan konten bayar-untuk-lihat dalam segala situasi—dari model bayar-untuk-akses-semua-saluran lengkap hingga konten premium tertentu. MyChoice adalah solusi terintegrasi yang membuat penonton dapat mengakses saluran bayar-per-lihat melalui kode atau kartu.
IPTV. Menyediakan saluran melalui IP. Instal UI Anda sendiri
Menyediakan saluran melalui IP. Instal antarmuka pengguna (UI) Anda sendiri yang dapat disimpan di server pusat dan dikirim ke TV melalui IP. UI yang sudah diinstal di TV juga dapat disimpan secara lokal. Dapatkan manfaat dari fleksibilitas dan instalasi yang cepat, baik saat mengatur personalisasi TV Sistem Philips Pro atau memusatkan manajemen sistem.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN atau RF). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input, memperbarui perangkat lunak, dan memantau status layar untuk satu atau beberapa layar TV sekaligus.
CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.