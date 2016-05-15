Sistem IPTV terintegrasi untuk interaktivitas khusus yang optimal

Hemat biaya dan mudah. Dengan Smart TV baru kami, Anda dapat membuat sistem hotel langsung di TV. Saluran interaktif, video berdasarkan permintaan, menu dan informasi hotel interaktif, serta sistem pemesanan online, semua dapat dilakukan tanpa menyambungkan kotak eksternal ke TV. Selain mengirimkan konten melalui kabel TV coax, kini Anda juga dapat menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan saluran TV atau VOD langsung ke TV. Jaringan mitra kami dapat memastikan Anda mendapatkan portal khusus yang diinginkan.