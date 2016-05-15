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  • Pengalaman tak tertandingi Pengalaman tak tertandingi Pengalaman tak tertandingi

    TV Hotel

    32HFL5011T/12

    Pengalaman tak tertandingi

    Sajikan pengalaman menonton terbaik bagi tamu Anda. Tamu akan menikmati TV yang lebih cepat dan responsif yang dilengkapi berbagai aplikasi perhotelan. Anda juga dapat menikmati instalasi dan manajemen jarak jauh yang mudah.

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    TV Hotel

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    Pengalaman tak tertandingi

    didukung oleh Android™

    • MediaSuite 32"
    • didukung oleh Android™
    CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan

    CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan

    CMND & Create memungkinkan Anda memberikan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan. Modul manajemen konten CMND memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mendistribusikan halaman web hotel bermerek yang interaktif. Sesuaikan TV Anda untuk memberikan informasi terbaru tentang pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu, semua secara real time.

    CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot

    CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot

    CMND & Control memungkinkan Anda mengonfigurasikan dan menginstal TV dari lokasi terpusat, tanpa harus berada di kamar. Perbarui dan kelola semua TV, tanpa perlu repot, tanpa harus mengganggu tamu.

    Miracast & DirectShare untuk berbagi film dan musik di TV Anda

    Miracast & DirectShare untuk berbagi film dan musik di TV Anda

    TV kami memberi tamu keleluasaan untuk menikmati konten di TV besar secara nirkabel dan bebas repot. Dengan pendekatan sistem terbuka, TV melayani baik pengguna iOS atau Android, dengan kompatibilitas yang terus diperluas. Fitur berbagi aman kami akan melindungi tamu Anda. Gambar, film, musik, semuanya dapat dibagikan dan dinikmati di TV kami melalui Miracast & DirectShare!

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

    Android: pengalaman menonton TV yang lebih cepat, lebih kaya, dan lebih menyenangkan

    Dengan Android terinstal di TV Hotel, Anda akan menikmati antarmuka yang lebih cepat, kaya, dan mudah digunakan tamu. TV menjadi pusat kontrol untuk berbagai layanan dan aplikasi perhotelan, dan banyak lagi. Terdapat menu yang mudah dinavigasi dengan tautan langsung ke aplikasi favorit Anda.

    AppControl untuk menambahkan, mengurutkan, dan menghapus aplikasi dengan mudah

    Kontrol aplikasi memastikan TV memiliki aplikasi yang diinginkan. Dengan kemampuan untuk menambahkan, menghapus, dan mengurutkan aplikasi, serta kemampuan untuk mengonfigurasikan aplikasi untuk kamar tertentu, ini adalah pengalaman tamu yang benar-benar personal, yang dapat Anda kontrol dari satu lokasi pusat, tanpa perlu masuk ke kamar. Untuk kemudahan penggunaan dan keamanan, muat aplikasi khusus Anda di server pribadi berbasis cloud kami, dengan jaminan keamanan karena hanya Anda yang dapat mengaksesnya.

    Aplikasi canggih yang dilengkapi dengan layanan khusus untuk perhotelan

    Aplikasi canggih yang terdiri dari pustaka aplikasi yang terus bertambah. Dengan dukungan Android, aplikasi akan berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan lebih canggih dari sebelumnya. Dirancang khusus untuk perhotelan, informasi tamu akan dihapus dengan aman setelah digunakan, dan dapat mencegah akses ke konten ilegal yang dapat merugikan bisnis Anda.

    Sistem IPTV terintegrasi untuk interaktivitas khusus yang optimal

    Hemat biaya dan mudah. Dengan Smart TV baru kami, Anda dapat membuat sistem hotel langsung di TV. Saluran interaktif, video berdasarkan permintaan, menu dan informasi hotel interaktif, serta sistem pemesanan online, semua dapat dilakukan tanpa menyambungkan kotak eksternal ke TV. Selain mengirimkan konten melalui kabel TV coax, kini Anda juga dapat menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan saluran TV atau VOD langsung ke TV. Jaringan mitra kami dapat memastikan Anda mendapatkan portal khusus yang diinginkan.

    Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif

    TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

    Aplikasi Philips TV Remote kontrol leluasa oleh tamu

    Tidak suka menggunakan remote control? Gunakan Aplikasi Philips TV Remote di smartphone atau tablet Anda untuk mengontrol TV, memilih aplikasi yang ingin ditampilkan, dan mengakses SmartInfo. Dapat diunduh gratis di perangkat iOS dan Android.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Ukuran layar diagonal (inci)
      32  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      80  cm
      Layar
      LED Full HD
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Penyempurnaan gambar
      • Laju Gerak Sempurna 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Sudut tampilan
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (hingga 1080p60)
      Pemutaran Video
      • NTSC
      • PAL
      TV Analog
      PAL
      Pemutaran IP
      • Multicast
      • Unicast

    • TV Android

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Ukuran memori (Flash)
      8GB

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      Layanan digital
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteks
      • HbbTV
      • Terjemahan
      Kontrol lokal
      Joystick

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci Kontrol Joystick
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      • Bangun pada Saluran
      • Suara Bangun
      Kontrol Menyala
      • Saluran
      • Fitur
      • Format Gambar
      • Volume
      • Gaya Gambar
      Anti-Maling
      • Perlindungan Anti-Maling
      • Kunci Kensington
      Kontrol daya
      • Fitur MENYALA Otomatis
      • Pengaktifan hijau/cepat
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Apl
      • AppControl
      • Aplikasi Berbasis Cloud
      • Apl Android
      Merek Anda
      • SmartInfo
      • Logo Selamat Datang
      • Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML)
      • Sistem IPTV
      • Aplikasi Khusus
      • Nama Lokasi (ID Geoname)
      Jam
      • Jam dalam Mode Siaga
      • Tombol RC yang Menyala dalam Gelap
      • Jam pada Layar
      • Jam Eksternal Opsional
      SmartInfo
      • Browser HTML5
      • Templat Interaktif
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • Kloning Awal Instan
      • Melalui USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Status TV Real-time (IP)
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF
      • CMND&Create
      • Manajemen grup TV
      Kontrol
      • Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
      • Protokol Serial Xpress
      • JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
      Layanan Terintegrasi
      Prakiraan Cuaca 5 Hari
      DRM Interaktif
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Perolehan pendapatan
      MyChoice
      Bahasa
      Kontrol bahasa tamu
      Remote Control
      • Tali Kabel Siap
      • Deteksi Baterai Lemah
      • Kunci Pintu Baterai RC
      Saluran
      • Daftar Gabungan
      • Daftar bertema

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan RC Kesehatan
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • Keluaran headphone
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      Pengaman
      • Isolasi ganda kelas II
      • Penghambat api

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Format: AVI, MKV
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      • WMA-PRO (v9 dan v10)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Format gambar yang didukung
      • JPG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      Resolusi Video yang didukung pada USB
      hingga 1920x1080p@60Hz
      Koneksi multimedia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Daya output suara
      16 (2x8)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • AVL
      • Incredible surround
      • Bass Dinamis
      • Dolby MS10

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,4W
      Kelas Label Energi
      A+
      Daya Label Energi Eu
      28  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Konsumsi energi tahunan
      41  kW·h

    • Aksesori

      Termasuk
      • Dudukan Berputar untuk di meja
      • 2 x Baterai AAA
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      • Kabel Listrik
      • Remote Control 22AV1505B/12
      Opsional
      • Jam Eksternal 22AV1120C/00
      • RC Kesehatan 22AV1109H/12
      • Pengaturan RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Konektivitas Nirkabel

      LAN Nirkabel
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Siap Gamepad HID
      • Multisaluran
      • Audio Nirkabel (Headphone)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Koneksi di Bawah

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Keluaran Audio Digital
      Optik
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Sisi Konektivitas

      USB2
      USB 3.0
      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3.2
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Keluaran headphone
      Jack-Mini

    • Konektivitas Belakang

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Komponen
      YPbPr + L/R cinch
      DVI audio in
      Jack-Mini
      Daya eksternal
      • Jack-Mini
      • 12V, maksimal 1,1A
      Kontrol Eksternal
      RJ-48

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      LAN
      Bangun pada LAN
      HDMI
      • ARC (semua port)
      • DVI (semua port)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Fitur
      Huruf yang bercahaya

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      727  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      425  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      64/77  milimeter
      Berat produk
      5  kg
      Lebar set (plus dudukan)
      727  milimeter
      Tinggi Set (berdiri)
      489  milimeter
      Kedalaman set (plus dudukan)
      179  milimeter
      Berat produk (+dudukan)
      6.3  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Pamflet garansi
    • Kabel listrik
    • Dudukan di atas meja
    Badge-D2C

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    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
    • Memori kosong yang sebenarnya mungkin lebih sedikit dikarenakan prakonfigurasi perangkat
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

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