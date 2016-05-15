Sajikan pengalaman menonton terbaik bagi tamu Anda. Tamu akan menikmati TV yang lebih cepat dan responsif yang dilengkapi berbagai aplikasi perhotelan. Anda juga dapat menikmati instalasi dan manajemen jarak jauh yang mudah.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan
CMND & Create memungkinkan Anda memberikan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan. Modul manajemen konten CMND memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mendistribusikan halaman web hotel bermerek yang interaktif. Sesuaikan TV Anda untuk memberikan informasi terbaru tentang pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu, semua secara real time.
CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot
CMND & Control memungkinkan Anda mengonfigurasikan dan menginstal TV dari lokasi terpusat, tanpa harus berada di kamar. Perbarui dan kelola semua TV, tanpa perlu repot, tanpa harus mengganggu tamu.
Miracast & DirectShare untuk berbagi film dan musik di TV Anda
TV kami memberi tamu keleluasaan untuk menikmati konten di TV besar secara nirkabel dan bebas repot. Dengan pendekatan sistem terbuka, TV melayani baik pengguna iOS atau Android, dengan kompatibilitas yang terus diperluas. Fitur berbagi aman kami akan melindungi tamu Anda. Gambar, film, musik, semuanya dapat dibagikan dan dinikmati di TV kami melalui Miracast & DirectShare!
Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan
MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.
Android: pengalaman menonton TV yang lebih cepat, lebih kaya, dan lebih menyenangkan
Dengan Android terinstal di TV Hotel, Anda akan menikmati antarmuka yang lebih cepat, kaya, dan mudah digunakan tamu. TV menjadi pusat kontrol untuk berbagai layanan dan aplikasi perhotelan, dan banyak lagi. Terdapat menu yang mudah dinavigasi dengan tautan langsung ke aplikasi favorit Anda.
AppControl untuk menambahkan, mengurutkan, dan menghapus aplikasi dengan mudah
Kontrol aplikasi memastikan TV memiliki aplikasi yang diinginkan. Dengan kemampuan untuk menambahkan, menghapus, dan mengurutkan aplikasi, serta kemampuan untuk mengonfigurasikan aplikasi untuk kamar tertentu, ini adalah pengalaman tamu yang benar-benar personal, yang dapat Anda kontrol dari satu lokasi pusat, tanpa perlu masuk ke kamar. Untuk kemudahan penggunaan dan keamanan, muat aplikasi khusus Anda di server pribadi berbasis cloud kami, dengan jaminan keamanan karena hanya Anda yang dapat mengaksesnya.
Aplikasi canggih yang dilengkapi dengan layanan khusus untuk perhotelan
Aplikasi canggih yang terdiri dari pustaka aplikasi yang terus bertambah. Dengan dukungan Android, aplikasi akan berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan lebih canggih dari sebelumnya. Dirancang khusus untuk perhotelan, informasi tamu akan dihapus dengan aman setelah digunakan, dan dapat mencegah akses ke konten ilegal yang dapat merugikan bisnis Anda.
Sistem IPTV terintegrasi untuk interaktivitas khusus yang optimal
Hemat biaya dan mudah. Dengan Smart TV baru kami, Anda dapat membuat sistem hotel langsung di TV. Saluran interaktif, video berdasarkan permintaan, menu dan informasi hotel interaktif, serta sistem pemesanan online, semua dapat dilakukan tanpa menyambungkan kotak eksternal ke TV. Selain mengirimkan konten melalui kabel TV coax, kini Anda juga dapat menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan saluran TV atau VOD langsung ke TV. Jaringan mitra kami dapat memastikan Anda mendapatkan portal khusus yang diinginkan.
Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif
TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).
Aplikasi Philips TV Remote kontrol leluasa oleh tamu
Tidak suka menggunakan remote control? Gunakan Aplikasi Philips TV Remote di smartphone atau tablet Anda untuk mengontrol TV, memilih aplikasi yang ingin ditampilkan, dan mengakses SmartInfo. Dapat diunduh gratis di perangkat iOS dan Android.