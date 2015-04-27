Desain ramah lingkungan & housing tahan api

Keberlanjutan merupakan bagian integral dari cara Philips menjalankan bisnis. TV Philips dirancang dan diproduksi sesuai dengan prinsip EcoDesign kami yang bertujuan meminimalkan dampak lingkungan secara keseluruhan, melalui konsumsi daya yang lebih rendah, penghilangan zat berbahaya, bobot yang lebih rendah, pengemasan yang lebih efisien, dan kemampuan pendauran ulang yang lebih baik. TV Philips juga memiliki housing khusus dari bahan yang tahan api. Pengujian independen yang dilakukan oleh layanan pemadam kebakaran darurat menunjukkan bahwa TV terkadang dapat memperparah kebakaran yang disebabkan oleh sumber eksternal, sementara TV Philips tidak akan memperparah kebakaran.