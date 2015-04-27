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  • Menyediakan fungsi yang praktis bagi tamu Anda Menyediakan fungsi yang praktis bagi tamu Anda Menyediakan fungsi yang praktis bagi tamu Anda

    TV LED Profesional

    40HFL3010T/12

    Menyediakan fungsi yang praktis bagi tamu Anda

    Nikmati beragam kelebihan TV Perhotelan khusus dengan TV LED hemat energi ini. Tamu Anda bisa membeli konten premium, Anda pun bisa membagikan informasi melalui halaman info, dan menggunakan teknologi jarak jauh terbaru untuk pemasangan dan kontrol yang praktis

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    TV LED Profesional

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    Menyediakan fungsi yang praktis bagi tamu Anda

    Dilengkapi halaman brand hotel yang cerdas

    • 40" EasySuite
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jarak jauh

    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jarak jauh

    SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasikan dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.

    SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif

    SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif

    SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu. Tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu.

    Serial Xpress Protocol Easy untuk sistem yang interaktif

    Serial Xpress Protocol Easy untuk sistem yang interaktif

    Dengan Serial Xpress Protocol Easy, TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama.

    TV LED Full HD—untuk gambar LED yang cemerlang dengan kontras mengagumkan

    Kualitas Gambar itu penting. HDTV biasa memang berkualitas, namun Anda menginginkan lebih. Bayangkan detail tajam yang disertai dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar yang nyata.

    Mode Hotel, Layanan Kesehatan, dan Penjara Lengkap

    Semua fitur yang dibutuhkan untuk penggunaan profesional di lingkungan dengan kebutuhan khusus. Dari penguncian volume dan menu hingga pengujian materi yang lebih tangguh, penghematan energi, kontrol anti-pencuri jarak jauh, dan fitur Rumah Sakit dan Penjara khusus untuk aplikasi pasar yang lebih luas.

    Tambahan koneksi headphone untuk mendengarkan sendiri

    Sistem speaker ini dilengkapi dengan tambahan koneksi headphone. Hubungkan headphone Anda untuk pengalaman mendengarkan sendiri kapan pun diinginkan.

    Kompatibilitas panggilan perawat dioptimalkan untuk sektor Layanan Kesehatan

    Kompatibilitas sistem panggilan perawat menjadikan TV Philips Healthcare alat yang benar-benar terintegrasi yang memberikan tidak hanya pilihan hiburan kepada pengguna/pasien, tetapi juga memberi akses mudah untuk membantu dalam situasi medis darurat.

    Tampilan jam pada layar untuk kenyamanan terbaik bagi tamu

    Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.

    Desain ramah lingkungan & housing tahan api

    Keberlanjutan merupakan bagian integral dari cara Philips menjalankan bisnis. TV Philips dirancang dan diproduksi sesuai dengan prinsip EcoDesign kami yang bertujuan meminimalkan dampak lingkungan secara keseluruhan, melalui konsumsi daya yang lebih rendah, penghilangan zat berbahaya, bobot yang lebih rendah, pengemasan yang lebih efisien, dan kemampuan pendauran ulang yang lebih baik. TV Philips juga memiliki housing khusus dari bahan yang tahan api. Pengujian independen yang dilakukan oleh layanan pemadam kebakaran darurat menunjukkan bahwa TV terkadang dapat memperparah kebakaran yang disebabkan oleh sumber eksternal, sementara TV Philips tidak akan memperparah kebakaran.

    Mencegah penggunaan yang tidak diizinkan dengan mengunci kontrol joystick

    Dengan menonaktifkan atau mengaktifkan penguncian kontrol joystick, administrator dapat mencegah penggunaan TV yang tidak diizinkan melalui joystick, sehingga menghemat pengeluaran pebisnis hotel.

    Penggunaan daya rendah

    TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Ukuran layar diagonal (inci)
      40  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      100  cm
      Layar
      LED Full HD
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Kecerahan
      280  cd/m²
      Penyempurnaan gambar
      • Pixel Plus HD
      • Laju Gerak Sempurna 200Hz
      Sudut tampilan
      176º (H) / 176º (V)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      DVB-T/T2/C
      Pemutaran Video
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV Analog
      PAL

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      • Format Gambar
      Layanan digital
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteks
      • HbbTV
      Kontrol lokal
      Joystick

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci Kontrol Joystick
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      • Bangun pada Saluran
      • Suara Bangun
      Kontrol Menyala
      • Saluran
      • Fitur
      • Format Gambar
      • Volume
      Anti-Maling
      • Perlindungan Anti-Maling
      • Kunci Kensington
      Kontrol daya
      • Fitur MENYALA Otomatis
      • Pengaktifan hijau/cepat
      Merek Anda
      • SmartInfo
      • Logo Selamat Datang
      • Pesan Sambutan
      • Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML)
      Jam
      • Jam dalam Mode Siaga
      • Tombol RC yang Menyala dalam Gelap
      • Jam pada Layar
      • Jam Eksternal Opsional
      SmartInfo
      • Browser HTML5
      • Templat Interaktif
      • Peragaan Slide Gambar
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • Kloning Awal Instan
      • Melalui USB/RF
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui RF
      • CMND&Create
      Kontrol
      • Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
      • Protokol Serial Xpress
      DRM Interaktif
      VSecure
      Perolehan pendapatan
      MyChoice
      Remote Control
      • Tali Kabel Siap
      • Deteksi Baterai Lemah
      • Kunci Pintu Baterai RC
      Saluran
      Daftar Gabungan

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan RC Kesehatan
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • Keluaran headphone
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      Pengaman
      • Isolasi ganda kelas II
      • Penghambat api

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Format: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolusi Video yang didukung pada USB
      hingga 1920x1080p@60Hz
      Koneksi multimedia
      USB

    • Audio

      Daya output suara
      20 (2x10)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • AVL
      • Incredible surround
      • Bass Dinamis
      • Dolby MS10

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,3W
      Kelas Label Energi
      A++
      Daya Label Energi Eu
      30  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Konsumsi energi tahunan
      44  kW·h

    • Aksesori

      Termasuk
      • Remote Control 22AV1409A/12
      • Dudukan Atas Meja
      • 2 x Baterai AAA
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      • Kabel Listrik
      Opsional
      • Jam Eksternal 22AV1120C/00
      • RC Kesehatan 22AV1109H/12
      • Pengaturan RC 22AV9573A

    • Sisi Konektivitas

      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Keluaran headphone
      Jack-Mini
      USB1
      USB 2.0

    • Konektivitas Belakang

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Komponen
      YPbPr + L/R cinch
      Masukan AV
      CVBS dibagikan dengan YPbPr
      DVI audio in
      Jack-Mini
      Kontrol Eksternal
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Keluaran Audio Digital
      Optik
      Masukan VGA
      D-sub 15 pin

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      HDMI
      • ARC (semua port)
      • DVI (semua port)
      Scart
      Tombol daya

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      904  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      512  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      64/77  milimeter
      Berat produk
      7,6  kg
      Lebar set (plus dudukan)
      904  milimeter
      Tinggi Set (berdiri)
      577  milimeter
      Kedalaman set (plus dudukan)
      222  milimeter
      Berat produk (+dudukan)
      9.5  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • M4
      • 200 x 200 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Pamflet garansi
    • Kabel listrik
    • Dudukan di atas meja
    Badge-D2C

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    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

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