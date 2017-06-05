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    TV profesional

    40HFL3011W/12

    Nilai keseluruhan / 5
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    Buat tamu Anda terkagum-kagum

    Kirimkan pesan yang tepat ke tamu Anda dengan kualitas gambar Full HD dan kemampuan untuk menampilkan halaman hotel yang interaktif.

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    TV profesional

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    Buat tamu Anda terkagum-kagum

    dengan TV Profesional yang lebih cerdas

    • HeartLine 40"
    • Full HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot

    CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot

    CMND & Control memungkinkan Anda mengonfigurasikan dan menginstal TV dari lokasi terpusat, tanpa harus berada di kamar. Perbarui dan kelola semua TV, tanpa perlu repot, tanpa harus mengganggu tamu.

    CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan

    CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan

    CMND & Create memungkinkan Anda memberikan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan. Modul manajemen konten CMND memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mendistribusikan halaman web hotel bermerek yang interaktif. Sesuaikan TV Anda untuk memberikan informasi terbaru tentang pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu, semua secara real time.

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan

    MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

    Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi

    Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi

    Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.

    Mode Hotel, Layanan Kesehatan, dan Penjara Lengkap

    Semua fitur yang dibutuhkan untuk penggunaan profesional di lingkungan dengan kebutuhan khusus. Dari penguncian volume dan menu hingga pengujian materi yang lebih tangguh, penghematan energi, kontrol anti-pencuri jarak jauh, dan fitur Rumah Sakit dan Penjara khusus untuk aplikasi pasar yang lebih luas.

    Kompatibilitas panggilan perawat dioptimalkan untuk sektor Layanan Kesehatan

    Kompatibilitas sistem panggilan perawat menjadikan TV Philips Healthcare alat yang benar-benar terintegrasi yang memberikan tidak hanya pilihan hiburan kepada pengguna/pasien, tetapi juga memberi akses mudah untuk membantu dalam situasi medis darurat.

    Tampilan jam pada layar untuk kenyamanan terbaik bagi tamu

    Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.

    Jadwalkan yang Anda inginkan, saat Anda inginkan

    Menampilkan apa yang Anda inginkan, saat Anda inginkan, dengan penjadwal bawaan. Program hingga 7 jadwal berbeda untuk menampilkan setiap jenis konten yang Anda inginkan. Ulangi setiap hari, atau atur ke hari tertentu, misalnya akhir pekan, pilihan ada di tangan Anda.

    SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif

    SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu melalui SmartUI. Tamu-tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada pasien.

    Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif

    TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

    Penguncian menu instalasi

    Mencegah akses yang tidak diizinkan ke pengaturan instalasi dan konfigurasi, guna memastikan kenyamanan maksimum tamu dan menghindari biaya instalasi ulang yang tidak perlu.

    Tambahan koneksi headphone untuk mendengarkan sendiri

    Sistem speaker ini dilengkapi dengan tambahan koneksi headphone. Hubungkan headphone Anda untuk pengalaman mendengarkan sendiri kapan pun diinginkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Ukuran layar diagonal (inci)
      40  inci
      Ukuran layar diagonal (metrik)
      102  cm
      Layar
      LED Full HD
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Kecerahan
      280  cd/m²
      Penyempurnaan gambar
      • Pixel Plus HD
      • Laju Gerak Sempurna 200Hz
      Sudut tampilan
      176º (H) / 176º (V)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (hingga 1080p60)
      Pemutaran Video
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV Analog
      PAL

    • Fitur

      Mudah digunakan
      • Gaya Gambar
      • Gaya Suara
      • Format Gambar
      • Kontrol volume terpisah
      Layanan digital
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteks
      Kontrol lokal
      Joystick

    • Fitur Perhotelan

      Mode hotel
      • Kunci Kontrol Joystick
      • Kunci menu
      • Kunci Menu Instalasi
      • Batasan volume
      Mode Penjara
      • mode keamanan tinggi
      • Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
      Timer
      • Penjadwal (7x)
      • Timer Tidur
      • Alarm Bangun Tidur
      • Bangun pada Saluran
      • Suara Bangun
      Kontrol Menyala
      • Saluran
      • Fitur
      • Gaya Gambar
      • Format Gambar
      • Gaya Suara
      • Volume
      • Bahasa menu
      Anti-Maling
      • Perlindungan Anti-Maling
      • Kunci Kensington
      Kontrol daya
      Pengaktifan hijau/cepat
      Merek Anda
      • SmartInfo
      • Logo Selamat Datang
      Jam
      • Jam dalam Mode Siaga
      • Tombol RC yang Menyala dalam Gelap
      • Jam pada Layar
      • Jam Eksternal Opsional
      SmartInfo
      • Browser HTML5
      • Templat Interaktif
      • Peragaan Slide Gambar
      Kloning dan Pembaruan Firmware
      • Kloning Awal Instan
      • Melalui USB/RF
      CMND&Control
      • Editor Saluran Offline
      • Editor Pengaturan Offline
      • Pengelolaan Jarak Jauh melalui RF
      • CMND&Create
      Kontrol
      • Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
      • Protokol Serial Xpress
      • JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
      DRM Interaktif
      VSecure
      Perolehan pendapatan
      MyChoice
      Remote Control
      • Tali Kabel Siap
      • Deteksi Baterai Lemah
      • Kunci Pintu Baterai RC
      Saluran
      • Daftar Gabungan
      • Daftar bertema
      • Editor Saluran Offline

    • Fitur kesehatan

      Kontrol
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel dengan RC Kesehatan
      • Kompatibel dengan sistem panggil perawat
      Mudah
      • Keluaran headphone
      • Fungsi senyap independen pada speaker utama
      Pengaman
      • Isolasi ganda kelas II
      • Penghambat api

    • Multimedia

      Pemutaran video yang didukung
      • Format: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Format: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Format musik yang didukung
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hingga v9.2)
      Format teks yang didukung
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Format gambar yang didukung
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolusi Video yang didukung pada USB
      hingga 1920x1080p@60Hz
      Koneksi multimedia
      USB

    • Audio

      Daya output suara
      16 (2x8)  W
      Out speaker kamar mandi
      1,5W Mono 8Ohm
      Speaker
      • 2,0
      • Ke arah bawah
      Fitur Suara
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dolby MS10

    • Daya

      Stopkontak
      AC 220-240V; 50-60Hz
      Suhu sekitar
      0 °C hingga 40 °C
      Penggunaan daya siaga
      <0,3W
      Kelas Label Energi
      A+
      Daya Label Energi Eu
      46  W
      Fitur Hemat Daya
      Mode Eco
      Konsumsi energi tahunan
      68  kW·h

    • Aksesori

      Termasuk
      • Dudukan Atas Meja
      • Remote Control 22AV1604A/12
      • 2 x Baterai AAA
      • Pamflet Garansi
      • Brosur Legal dan Keselamatan
      • Kabel Listrik
      Opsional
      • Jam Eksternal 22AV1120C/00
      • Penyetelan RC 22AV9573A/12

    • Sisi Konektivitas

      USB2
      USB 3.0
      Slot Antarmuka Umum
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      Keluaran headphone
      Jack-Mini

    • Konektivitas Belakang

      Out speaker kamar mandi
      Jack-Mini
      Komponen
      YPbPr + L/R cinch
      Masukan AV
      CVBS dibagikan dengan YPbPr
      DVI audio in
      Jack-Mini
      Kontrol Eksternal
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      • ARC
      Keluaran Audio Digital
      Optik
      HDMI2
      HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • Peningkatan Konektivitas

      RJ48
      • IR-In/Out
      • Antarmuka Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Pemutaran satu sentuhan
      • Sistem Siaga
      • RC pass-through
      • kontrol audio sistem
      HDMI
      DVI (semua port)

    • Desain

      Warna
      Putih

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      918  milimeter
      Tinggi yang Ditetapkan
      532  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      64/77  milimeter
      Berat produk
      7,6  kg
      Lebar set (plus dudukan)
      918  milimeter
      Tinggi Set (berdiri)
      597  milimeter
      Kedalaman set (plus dudukan)
      222  milimeter
      Berat produk (+dudukan)
      9.5  kg
      Kompatibel untuk pemasangan dinding
      • M4
      • 200 x 200 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Baterai untuk remote control
    • Remote Control
    • Pamflet garansi
    • Kabel listrik
    • Dudukan di atas meja
    Badge-D2C

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    • Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
    • Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
    • Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
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