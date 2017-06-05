SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif

SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu melalui SmartUI. Tamu-tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada pasien.