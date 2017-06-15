42402WXX2
Mengemudi dengan bergaya
Philips Ultinon HID (WX) adalah bohlam Xenon HID cahaya putih 6000K yang akan membuat Anda semakin bergaya di jalanSee all benefits
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Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama
Lampu Philips Ultinon HID (WX) dirancang untuk pengemudi yang menginginkan efek gaya memukau untuk mobil mereka. Cahaya putih terang 6000K menjadikan mobil terlihat sungguh menawan dibandingkan mobil-mobil lainnya.
Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar
Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.
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